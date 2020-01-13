شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اتصالات يخترق مقاومة محورية – تحليل صباحي – 13-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم اتحاد اتصالات (7020) ارتفاعاً في آخر جلساته، لينجح السهم باختراق مستوى المقاومة المحوري 26.95، محققاً أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 5.59% بما يعادل 1.45 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ويصاحب السهم في هذا الارتفاع زيادة ملحوظة بأحجام التداول.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 26.95، ليستهدف مستوى المقاومة 28.42.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.00 ومستوى المقاومة 28.42.