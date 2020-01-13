شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت الشمالية يغلق على ارتفاع ثمين – تحليل صباحي – 13-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم أسمنت الشمالية (3004) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.85% بما يعادل 0.22 نقطة، في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة المهم 12.00، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد تكون دايفرجنس إيجابي بها، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 12.00، ليستهدف مستوى المقاومة 12.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 11.80 ومستوى المقاومة 12.70.