شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت نجران وسط توقعات إيجابية – تحليل صباحي – 13-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم أسمنت نجران (3002) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، لينجح السهم باختراق مستوى المقاومة 12.20، محققاً أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.82% بما يعادل 0.34 نقطة، في ظل استمرار الضغط الإيجابي بسبب تداولاته أعلى المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 12.20، ليستهدف مستوى المقاومة 13.03.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.00 ومستوى المقاومة 13.03.