شكرا لقرائتكم خبر عن نماء يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 13-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم نماء (2210) ارتفاعاً في آخر جلساته، لينجح بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً أرباحاً قوية بلغت نسبتها 7.66% بما يعادل 1.80 نقطة، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليستعد السهم بمهاجمة مستوى المقاومة الحالي 25.98، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 31.40 إلى 17.22).

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 25.98، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي من تلك المتتالية التصحيحية عند سعر 28.37 الذي يمثل نسبة 78.6% منها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.31 ومستوى المقاومة 27.25.