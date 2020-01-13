شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية يستقر بمنطقة إيجابية – تحليل صباحي – 13-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم سبكيم العالمية (2310) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح السهم بهذا الارتفاع في الاستقرار أعلى مستوى المقاومة 17.83، فهذا المستوى يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 22.70 إلى 14.82)، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لبدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 17.83، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 18.76 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.50 ومستوى المقاومة 18.76.