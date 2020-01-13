الاقتصاد

سيرا يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 13-01-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سيرا (1810) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.38% بما يعادل 0.52 نقطة، ليستقر السهم من جديد أعلى مستوى المقاومة 22.08، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

 

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لهذا وطيلة استقراره أعلى مستوى 22.08 نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 23.72.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.76 ومستوى المقاومة 23.72.

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