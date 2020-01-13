شكرا لقرائتكم خبر عن العالمية يرتفع بدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 13-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم العالمية (8280) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك بدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً أرباحاً بلغت نسبتها 1.34% بما يعادل 0.24 نقطة، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، مع سيطرة موجة تصحيحية صاعدة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم المحوري 17.00، ليستهدف مستوى المقاومة 20.04.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.00 ومستوى المقاومة 19.06.