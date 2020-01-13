شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء اليوم الاثنين مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم الصينية، الاسترالية والنيوزيلندية، بينما ارتفع كل من ومؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية ويأتي ذلك تغيب نبض التداول عن مؤشرات الأسهم اليابانية مع مطلع تداولات هذا الأسبوع بسبب عطلة يوم المجيء في اليابان.

هذا ويتوجه اليوم نائب رئيس الوزراء الصيني ورئيس فريق التفاوض الصيني في المحادثات التجارية إلى واشنطون في زيارة لمدة ثلاثة أيام تنقضي الأربعاء المقبل، وفقاً لما أفادت به وزارة التجارة الصينية، ومن المرتقب أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسئولين صينيين على المرحلة الأولى من الصفقة التجارية التي طال انتظارها بين الولايات المتحدة والصين والتي تهدف لتهدئة التوترات التجارية بين واشنطون وبكين في البيت الأبيض في 15 من هذا الشهر.

ويذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي دعت 200 شخص على الأقل إلى البيت الأبيض لحضور حفل التوقيع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المكون من 86 صفحة والذي لم تتضح تفصيله بعد، ما يثير بعض الشكوك حول مدي شمول الصفقة وما إذا كان سيتم تنفيذ اتفاقية المرحلة الأولى بالكامل من قبل الطرفين، مع العلم، أن واشنطون احتفظت بحقها في إعادة فرض الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية الواردة إليها إذا ما اعتبرت أن الصين لم تلتزم بالصفقة.

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وبالنظر إلى التطورات العالمية الجيوسياسية، فقد تبعنها خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي اعتراف إيران بأنها أسقطت طائرة أوكرانية بعد أن أخطأت في إطلاقها لصاروخ كروز، بينما أعلنت كوريا الشمالية أنها لن تقوم بالتخلي عن سلاحها النووي مقابل رفع العقوبات عليها، وفي سياق أخر، تابعنا أيضا في عطلة نهاية الأسبوع فوز الرئيس التايواني إنج ون الساحق على منافسه الصديق للصين في الانتخابات الرئيسية التايوانية ليستكمل ولايته الثانية.

مؤشرات الأسهم الصينية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.03% ليخسر 1.38 نقطة ويصل إلى المستوى 4,161.81، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.19% ليخسر هو الأخر 5.79 نقطة ويصل إلى المستوى 3,086.50.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.41% ليربح 116.69 نقطة ويصل إلى المستوى 28,754.89، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.62% ليربح هو الأخر 13.63 نقطة ويصل إلى المستوى 2,220.02.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 0.19% ليخسر 21.82 نقطة ويصل إلى المستوى 11,529.87، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.52% ليخسر هو الأخر 36.22 نقطة ويصل إلى المستوى 6,892.80.