شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الاسترالي للجلسة الثانية على التوالي أمام نظيره الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية في أربعة جلسات الأدنى له منذ 19 من كانون الأول/ديسمبر الماضي أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات والتطورات المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

Advertisements

في تمام الساعة 02:33 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.23% إلى مستويات 0.6910 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6894، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6913، بينما حقق الأدنى له عند 0.6882، مع العلم، أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.6901.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي كشف معهد ملبورن (MI) عن قراءة مؤشر مقياس التضخم والتي أظهرت نمو 0.3% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.4% مقابل 1.5%، بخلاف ذلك، يتطلع المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي لكشف وزارة الخزانة عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تعكس تقلص العجز إلى 15.0$ مليار مقابل 208.8$ مليار في تشرين الثاني/نوفمبر.