شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يواجه مقاومة محورية -تحليل صباحي- 13-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع مرة أخرى لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق امس الاحد عند مستوى 10508 نقطة، مقتربا بذلك من مستوى المقاومة المحوري 10550 نقطة، في ظل انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع انه في حالة تجاوز المؤشر لمستوى المقاومة المذكور، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى المقاومة التالي عند 10800 نقطة. من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 10,472 وبين مستوى المقاومة هو 10,555 نقطة

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