شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الإسلامية القطرية للتأمين (QISI) يتجاوز القناة الهابطة -تحليل صباحي- 13-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم أولى جلسات الأسبوع الحالي مرتفعا عند مستوى 6.80 ريال، لينجح بذلك في تجاوز القناة الهابطة قصيرة الأجل، مما يعكس حالة التفاؤل لدى المتداولين، كما انهى السهم تداولاته اعلى متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يواصل السهم ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 7.10 ريال، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 6.70 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6.77 وبين مستوى المقاومة هو 6.83 ريال

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الميل العام المتوقع اليوم: صاعد