شكرا لقرائتكم خبر عن إزدان العقارية (ERES) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 13-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال جلسة امس الاحد حيث اغلق عند مستوى 0.613 ريال، ليعوض بذلك خسائره التي حققها خلال الأسبوع الماضي، كما نجح مؤشر استوكاستيك في اطلاق إشارة شراء، مما نتوقع معه ارتفاعا في الاجل القصير للوصول لمستويات قد تصل الى 0.66 ريال كمستوى اول ثم 0.72 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.57 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.61 وبين مستوى المقاومة هو 0.62 ريال

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الميل العام المتوقع اليوم: صاعد