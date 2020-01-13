شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة للتنمية (UDCD) يواصل اتجاهه الصاعد -تحليل صباحي- 13-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا امس الاحد لينهي تداولات الجلسة عند مستوى 1.55 ريال، وهو اعلى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة وأيضا منذ شهر فبراير من العام الحالي، في ظل انطلاق إشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يواصل السهم ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 1.60 ريال، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.50 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.53 وبين مستوى المقاومة هو 1.58 ريال

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الميل العام المتوقع اليوم: صاعد