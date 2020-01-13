شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة الإسلامية (IHGS) ارتفاع متوقع -تحليل صباحي- 13-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم ارتفاعا خلال أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 1.93 ريال، مرتفعا لثاني جلسة على التوالي، ومصحوبا بانطلاق إشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الأنظار تتجه لاعلى لمستويات قد تصل الى 2 ريال كمستوى اول ثم 2.20 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.88 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.90 وبين مستوى المقاومة هو 1.99 ريال

Advertisements

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد