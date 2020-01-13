شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا قطر للتطوير العقاري (MRDS) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 13-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة أخرى ليغلق امس الاحد عند مستوى 0.739 ريال، وهو اعلى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، ومصحوبا بارتفاع في كمية التداول، كما تمكن السهم من اغلاق اعلى متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 0.76 ريال، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.73 ريال.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.73 وبين مستوى المقاومة هو 0.75 ريال

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الميل العام المتوقع اليوم: صاعد