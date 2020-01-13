الاقتصاد

كورفيت C8 تخطف الأنظار وتحصد جائزة أفضل سيارة رياضية

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شهد معرض جدة الدولي للسيارات، والذي اختتمت فعالياته مؤخرًا في مدينة جدة، تقديم شركة الجميح للسيارات، أحد أكبر وكلاء شركة جنرال موتورز لسيارات شيفروليه وجي إم سي في الشرق الأوسط، سيارة شفروليه كورفيت C8 2020.

وقد شهد هذا الحدث تفاعلًا كبيرًا من زوار المعرض، خصوصًا من محبي السيارات .

وترجمة لهذا الحضور المميّز، منح موقع أريبيان درايف المتخصص في قطاع صناعة السيارات سيارة كورفيت C8 جائزة أفضل سيارة رياضية لعام 2020، وتمّ تسليم الجائزة خلال حفل افتتاح المعرض من قِبَل مدير الموقع الإعلامي حسن كتبي.

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وتعتبر كورفيت C8 2020 خلاصة تجارب كورفيت بأجيالها السبعة السابقة، حيث تتميّز بكونها أول سيارة كورفيت تنتجها شفروليه بمحرك وسطي، بالإضافة إلى كونها أسرع سيارة تنتجها كورفيت، حيث يمكنها التسارع من الصفر إلى 96 كم/ س (60 ميلًا/ س) خلال أقل من ثلاث ثوان.

وتتمتع كورفيت C8 بتصميم رياضي مع مظهر جريء وأبعاد خارجية جديدة يفرضها المحرك الوسطي، إلا أنها لا تزال تمتلك هوية سيارة كورفيت بشكل واضح، فهي تجمع بين الرشاقة والانسيابية مع المظهر الرياضي المنحوت. وتعتمد كورفيت C8 2020 على محرك V8 سعة 6.2 لتر بتنفس طبيعي، يولد قوة 490 حصانًا، و637 نيوتن متر من عزم الدوران. ويدعم هذا المحرك القوي ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات ثنائي التعشيق.

من جهته، علّق وليد العبدالله الجميح المدير التنفيذي لعمليات التشغيل في شركة الجميح للسيارات قائلًا: «تعتبر كورفيت C8 امتدادًا لتميّز شركة جنرال موتورز بمواكبتها أحدث التصاميم والمواصفات التكنولوجية. وكلنا ثقة بأن كورفيت C8 الجديدة ستُحدث ضجة في قطاع السيارات الرياضية لروعة تصميمها، ولما فيها من مواصفات تقنية عالية».

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