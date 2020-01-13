شكرا لقرائتكم خبر عن رام 1500.. ابتكارات شاملة وقدرات لا تقبل الحلول الوسط والان نبدء بالتفاصيل

سوف تغيّر شاحنة «رام 1500 طراز 2019 الجديدة كليًا» كل ما طرأ على ذهنك من قبل عندما يتعلق الأمر بالشاحنات، انسوا أي أفكار قد تدور في أذهانكم عن المركبات الضخمة والمستخدمة في الأعمال الشاقة والوظيفية. فالتوازن الممتاز لتصميم وهندسة رام ينقل رام 1500 إلى مستوى جديد تمامًا؛ ليجعلها تركّز بشدة على أن تصبح المركبة اليومية المثالية لكل أنماط الحياة.

وتم إدخال تعديلات شاملة على طراز 2019 الجديد بالكامل؛ ما يجعل هذه المركبة أفضل شاحنة حتى الآن، ويجعلها تحقق المزيد من القدرة والقوة والأداء. ولكن حتى هذا التقدم الهائل لم يكن كافيًا لإرضاء فريق رام الهندسي، وهذا هو السبب الذي دفعهم أيضًا إلى نقل الابتكار والتكنولوجيا والأناقة لآفاق جديدة تمامًا، مما أحدث ثورة في المركبة الرائدة للعلامة التجارية فيما يُعدّ أهم تصميم لها على الإطلاق.

وقد لخّص محررو موقع Cars.com ذلك بشكل مثالي عندما أطلقوا لقب «أفضل ما في العرض» على رام 1500 طراز 2019 الجديدة بالكامل في معرض أمريكا الشمالية الدولي للسيارات 2018، قائلين إن «رام قد صعدت إلى قمة فئتها لمزيجها الذي يجمع بين القدرة والراحة والتكنولوجيا والفعالية».

والدليل الآخر على ذلك هو أن رام 1500 طراز 2019 الجديدة بالكامل كانت الشاحنة الوحيدة التي تم اختيارها بقائمة مجلة وورد Ward لعام 2018 لأفضل 10 مقصورات، إلى جانب قائمة قصيرة من المركبات الفاخرة الممتازة.

وتشتمل الشاحنة على ميزات حصرية لا تُعدّ ولا تُحصى في مجالات معيّنة في غاية الأهمية بالنسبة للمشترين وتجمع بين مستويات جديدة تمامًا من فخامة المقصورة والراحة والتكنولوجيا والقدرة والوظائف، وهذه الميزات تجعل رام 1500 حلمًا أصبح حقيقة بالنسبة للعملاء الذين لا يضطرون إلى تقديم أي تنازلات لقيادة شاحنة رام.