شكرا لقرائتكم خبر عن «سكني» يسلم الفلل الجاهزة في 3 مشروعات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

واصل برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان تسليم الفلل الجاهزة في عدد من مشاريع الوزارة في مختلف مناطق المملكة، حيث شمل التسليم خلال شهر ديسمبر الماضي 25 مشروعا تتوزع في 11 منطقة حول المملكة، إذ تمت إجراءات التسليم بعد استكمال المستفيدين لعمليات الحجز وتوقيع العقد النهائي، فيما تم التسليم بـ 3 مشروعات بالمنطقة الشرقية بمحافظات الخبر وحفر الباطن والأحساء «إسكان الأحساء 1 و2».

وأوضح برنامج «سكني»، أنه تم خلال الشهر الماضي تسليم عدد من الفلل في 4 مشاريع بمنطقة الرياض، تشمل إسكان الزلفي، وشقراء، والدوادمي، والمجمعة، إضافة إلى 4 مشاريع أخرى في منطقة القصيم، هي: «إسكان رياض الخبراء، وإسكان النبهانية، وإسكان البدائع، وإسكان عنيزة»، و3 مشاريع في منطقة الحدود الشمالية في إسكان طريف ورفحاء وعرعر، ومشروعين في منطقة الجوف في محافظتي سكاكا والقريات، وكذلك مشروعين في منطقة جازان شملت إسكاني «صبيا» و«صامطة القفل»، إضافة إلى مواصلة التسليم في مشروعين في منطقة حائل «إسكان حائل» و«الشنان»، وفي تبوك «إسكان تبوك»، و«إسكان تيماء»، علاوة على مواصلة التسليم في مشروع إسكان القنفذة في منطقة مكة المكرمة، وآخر في منطقة المدينة المنورة «العلا»، ومشروع «إسكان المخواة» في منطقة الباحة.

وتتوزع مشاريع وزارة الإسكان للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة لـ 42 مشروعا توفر نحو 14 ألف وحدة سكنية من نوع «فيلا» تصل مساحتها إلى 500م2 للفيلا الواحدة، وتتميز تلك المشاريع بتكامل البنية التحتية من أرصفة وإنارة وخدمات كهرباء ومياه، إضافة إلى المسطحات الخضراء والحدائق العامة وملاعب الأطفال، كما تضم مساجد وجوامع، علاوة على تخصيص مواقع للجهات الحكومية من مرافق تعليمية وصحية وغيرها، ويمكن استعراض مشاريع الوزارة وتفاصيل الوحدات السكنية عبر الموقع الإلكتروني.

يذكر أن برنامج «سكني» التابع لوزارة الإسكان، قد أعلن عن مستهدفاته لعام 2020، من بينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين، تمكنهم من الحصول على المسكن الملائم، الذي يلبي رغباتهم، بما يرفع من نسبة التملك السكني إلى 70 % بحلول عام 2030، وفقا لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.