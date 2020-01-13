شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعا 0.3 % والان نبدء بالتفاصيل

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أمس مرتفعا 25.36 نقطة بنسبة 0.3% ليقفل عند مستوى 7371.13 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.9 مليار ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 160 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 150 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 160 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 20 شركة على تراجع. وأنهى مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» تعاملات أمس مرتفعا 362.12 نقطة ليقفل عند مستوى 6972.07 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 19 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 957 صفقة.

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