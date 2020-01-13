شكرا لقرائتكم خبر عن «هدف» يدعم توظيف السعوديين بـ 50 % من الأجر شهريا والان نبدء بالتفاصيل

أطلق صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» حملة «هدف يدعمك»، الموجهة لمنشآت القطاع الخاص لدعم توظيف السعوديين والسعوديات ضمن برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، والذي يصل فيه الدعم الشهري لأجر الموظف إلى 50%.

وأشار إلى إطلاق تحسينات جديدة على ضوابط الدعم في برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، حيث تتضمن التحسينات، تعديل الحد الأعلى لأجر الموظف المدعوم من 10 آلاف ريال إلى 15 ألف ريال، وإلغاء ضابط الانقطاع عن العمل 90 يومًا، بحيث يُسمح للباحث عن العمل بالتقديم على الوظائف المعلنة في البرنامج، شريطة ألا تكون الوظيفة في منشأة تعود ملكيتها لنفس المالك الذي كان يعمل لديه.

وأفاد الصندوق بأنه يمكن لمنشآت القطاع الخاص الانضمام إلى برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات والتسجيل فيه عبر زيارة البوابة الوطنية للعمل «طاقات» وتفعيل حساب «برامج دعم التوظيف» من قائمة البرامج، ثم تقديم بيانات الإعلان الوظيفي بعد اختيار نوع العمل «برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات» ورفعها على صفحة البوابة؛ ليتسنى للباحثين والباحثات عن عمل التقديم على الوظيفة، وفي الخطوة الرابعة بعد اكتمال مرحلة التوظيف، يكون انضمام المنشأة لبرنامج الدعم.

وأكد صندوق تنمية الموارد البشرية أن التحسينات خلال الفترة الماضية جاءت نتيجة لعقد عدد من ورش العمل مع عدة قطاعات في سوق العمل، وعدد من الغرف التجارية في مختلف المناطق، وكذلك استماع فروع الصندوق لملاحظات ومقترحات أصحاب الأعمال والمستفيدين من البرنامج.