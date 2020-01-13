شكرا لقرائتكم خبر عن مناولة 22 مليون طن بضائع بالموانئ خلال ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

كشفت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» أن إجمالي أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية التي تشرف عليها بلغ 22 مليون طن، فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة 595 ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 2.11 % وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

ووفقًا لمؤشر هيئة الموانئ الإحصائي لشهر ديسمبر لعام 2019 فإن عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال نفس الشهر بلغ 1132 سفينة، وبلغ عدد الركاب 78 ألف راكب، فيما بلغ عدد العربات 89 ألف عربة، بينما بلغ عدد المواشي 147 ألف رأس من الماشية.

وتسعى «موانئ» إلى دعم وتيسير عمليات الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية في المملكة، وجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية، وذلك ضمن خططها وأهدافها الساعية لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقًا لأهداف وركائز رؤية المملكة الطموحة 2030.