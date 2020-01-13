شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو: انتهاء مدة الاستقرار السعري دون تنفيذ خيار الشراء والان نبدء بالتفاصيل

استلمت شركة أرامكو السعودية ، أمس، إشعارًا إلحاقيًا من شركة جولدمان ساكس العربية السعودية «مدير الاستقرار السعري»، فيما يخص الطرح العام الأولي من أسهم المصدر «الطرح»، والذي يتضمن إعلان ما بعد فترة الاستقرار السعري وممارسة خيار الشراء، منوهة إلى أنه إلحاقا لإعلان الشركة بتاريخ 10 - 17 - 24 - 31 من ديسمبر العام الماضي و7 يناير الجاري، استلامها إشعارا إلحاقيا من شركة جولدمان ساكس العربية السعودية، عن تقديم مدير الاستقرار السعري إخطارًا بخصوص ممارسته خيار شراء الأسهم الممنوحة من قبل المملكة فيما يخص 450 مليون سهم عادي من أسهم المصدر «أسهم خيار الشراء» بسعر الطرح البالغ 32 ريالا لكل سهم «خيار الشراء».

وأضافت إنه نظرًا لعدم قيام مدير الاستقرار السعري بتنفيذ عمليات استقرار سعري خلال مدة الاستقرار السعري، سيصبح الحجم الإجمالي للطرح بعد ممارسة خيار الشراء 3.450.000.000 سهم عادي، والتي تمثل قيمة طرح إجمالية تبلغ 110.4 مليار ريال بما يعادل 29.4 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أن الأسهم البالغ عددها 450.000.000 والخاضعة لخيار الشراء، قد تم تخصصيها للمستثمرين خلال عملية بناء سجل الأوامر، وبالتالي فلن يكون طرح أي أسهم إضافية في السوق، ولن يمتلك مدير الاستقرار السعري أي أسهم في الشركة كنتيجة لممارسة خيار الشراء.

وقالت الشركة: إنه تعقيبًا على رابع وآخر إعلان خلال مدة الاستقرار السعري بتاريخ 7 يناير 2020، يقدم مدير الاستقرار السعري إخطارًا عن عدم قيامه بتنفيذ عمليات الاستقرار السعري (وفقًا للتعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية) فيما يخص الأوراق المالية التالية وعن انتهاء مدة الاستقرار السعري.