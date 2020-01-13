شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو: انتهاء مدة الاستقرار السعري دون تنفيذ خيار الشراء والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت إنه نظرًا لعدم قيام مدير الاستقرار السعري بتنفيذ عمليات استقرار سعري خلال مدة الاستقرار السعري، سيصبح الحجم الإجمالي للطرح بعد ممارسة خيار الشراء 3.450.000.000 سهم عادي، والتي تمثل قيمة طرح إجمالية تبلغ 110.4 مليار ريال بما يعادل 29.4 مليار دولار.
وأوضحت الشركة أن الأسهم البالغ عددها 450.000.000 والخاضعة لخيار الشراء، قد تم تخصصيها للمستثمرين خلال عملية بناء سجل الأوامر، وبالتالي فلن يكون طرح أي أسهم إضافية في السوق، ولن يمتلك مدير الاستقرار السعري أي أسهم في الشركة كنتيجة لممارسة خيار الشراء.
وقالت الشركة: إنه تعقيبًا على رابع وآخر إعلان خلال مدة الاستقرار السعري بتاريخ 7 يناير 2020، يقدم مدير الاستقرار السعري إخطارًا عن عدم قيامه بتنفيذ عمليات الاستقرار السعري (وفقًا للتعليمات الخاصة بتنظيم آلية الاستقرار السعري للطروحات الأولية) فيما يخص الأوراق المالية التالية وعن انتهاء مدة الاستقرار السعري.
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