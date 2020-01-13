«ماج للتطوير» تعلن أول مشروع ضمن عام الاستعداد للخمسين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكدت شركة «ماج للتطوير»، ذراع التطوير العقارية لمجموعة «ماج القابضة»، أن جميع مشروعاتها وخططها الحالية والمستقبلية تصب في اتجاه الخطة الخمسينية للدولة، وتأتي ترجمة للمعاني السامية التي حملها إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عام 2020 عام الاستعداد للخمسين.

وتتبنى «ماج للتطوير» استراتيجية طويلة المدى أساسها الابتكار والإبداع لوضع بصمتها في مسيرة التطوير والتحديث في القطاع العقاري في الإمارات باعتباره إحدى ركائز استراتيجية التنوع الاقتصادي للدولة، عبر تقديم أفكار استثنائية ومشروعات نوعية وطرق سداد مبتكرة وغير مسبوقة في السوق.

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ويمثل مشروع «ماج سيتي»، الواقع في مدينة محمد بن راشد بمنطقة الميدان «دستركت 7»، الذي تم وضع حجر الأساس له مؤخراً أحد أهم تلك المشروعات الحالية التي تتماشي مع رؤية القيادة الحكيمة للخطة الخمسينية الجديدة للدولة، ومن المقرر إنجاز المشروع الذي تصل استثماراته إلى نحو ملياري درهم، بالكامل في التوقيت المحدد له في عام 2022.

وأطلقت الشركة في نوفمبر الماضي برنامجها المبتكر «نعم دبي»، مع حزمة من التسهيلات وعروض السداد الميسرة والتي تتيح للعملاء تملك منازلهم بما يتناسب مع احتياجاتهم وقدراتهم على الوفاء بالالتزامات الناتجة عنها، تماشياً مع «رسالة الموسم الجديد» التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي أكدت ضرورة تنفيذ مشاريع نوعية وأفكار استثنائية خلال الفترة المقبلة لمواصلة الريادة والتميز في كل القطاعات الحيوية بالدولة. ويتضمن البرنامج، خطط دفع جذابة تصل ل 24 عاماً، تتوافق تماماً مع متطلبات السوق، بعد أن تمت دراسة مختلف جوانبها لضمان الاستدامة الاجتماعية والمالية، وطرحها برسوم خدمات فعالة وعوائد مجزية.

وقال طلال موفق القداح النائب التنفيذي الأول لرئيس مجلس إدارة «ماج للتطوير»: «في ضوء ما يمثله عام الاستعداد للخمسين كمحطة رئيسية تنطلق منها دولة الإمارات نحو تعزيز تنافسيتها في كل القطاعات الاقتصادية لتدخل معها حقبة جديدة عنوانها الريادة والتفرد إقليمياً ودولياً، تعمل «ماج للتطوير» ضمن استراتيجية طويلة الأمد ». وأضاف القداح أن جميع المبادرات والإنجازات التي سنحققها خلال الأعوام المقبلة ستكون حاسمة في سياق لعب دور في جعل تملك العقار في متناول الجميع، وستساعدنا على بناء أسس أقوى لتحقيق تنمية مستدامة للأجيال القادمة، مؤكداً على أن ماج للتطوير على أتم استعداد لتوحيد وتعزيز جهودها بالتعاون مع مختلف القطاعات في الدولة للاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات.