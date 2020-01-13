شكرا لقرائتكم خبر عن 184.4 ألف وظيفة جديدة في دبي خلال 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أكدت «اقتصادية دبي» استمرارية تنافسية دبي وقدرتها الجاذبة في استقطاب الشركات والمستثمرين الراغبين في النمو المستدام وتوسيع أعمالهم في مختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تم إصدار 38,377 رخصة جديدة عام 2019 مقارنةً ب 20,129 رخصة في عام 2018 بمعدل نمو قدره 90%، كما سجلت انخفاضاً في عدد الرخص الملغاة من 5037 رخصة في 2018 إلى 4949 رخصة في 2019، وذلك حسب تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري باقتصادية دبي.

ذكرت نتائج تقرير حركة الأعمال لعام 2019 أن الرخص الجديدة الصادرة عن اقتصادية دبي، والتي أسهمت في إضافة 184,437 وظيفة إلى سوق العمل والبالغ عددها 38,377 رخصة امتازت بتنوعها على حسب النشاط، حيث جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية (22,282) بنسبة 58%، والتجارية (15,282) بنسبة 40%، والسياحية (613) بنسبة 1.6%، والصناعية (200) بنسبة 0.4%.

وأشارت «اقتصادية دبي» إلى أن قانون الاستثمار الأجنبي المباشر أسهم بشكل رئيسي في جذب واستقطاب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى القطاعات الاقتصادية والأنشطة المستهدفة، وبالتالي يتيح رفع حصة المستثمرين، وهو الأمر الذي يؤكد انطلاقة قوية لحركة دخول الشركات في الإمارة. ويوفر القانون أيضاً الأطر الكفيلة بزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الاستراتيجية لبناء اقتصاد تنافسي عالمي قائم على المعرفة والابتكار. وفتحت «اقتصادية دبي» آفاقاً أوسع لمناخ الأعمال في دبي من خلال إعادة هندسة الأنشطة الاقتصادية، حيث تم تحويل 50 نشاطاً تجارياً و35 نشاطاً صناعياً خفيفاً إلى أنشطة مهنية، وهو الأمر الذي سمح في حصول المستثمر على التملك المطلق بنسبة 100%، وهو ما حفز المستثمرين الجدد لاختيار الرخص المهنية واختيار إمارة دبي وجهة مفضلة للاستثمار في المنطقة.

مبادرات مشجعة

وتبنت اقتصادية دبي العديد من المبادرات منها «الرخصة الفورية» والتي تصدر من خلال خطوة واحدة فقط من دون الحاجة إلى عقد تأسيس الشركة وموقع قائم، وذلك في السنة الأولى فقط على أن يتم تحديد الموقع وإرفاق عقد تأسيس الشركة عند التجديد، إضافة إلى «رخصة تاجر» التي تُعنى بترخيص المشاريع التجارية والناشئة المبتكرة التي تدار عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

ونتيجة للعد التنازلي لمعرض إكسبو 2020 دبي وأهمية هذا الحدث الكبير والذي من المتوقع أن يزوره أكثر من 25 مليون زائر، أكدت «اقتصادية دبي» أن المعرض أسهم في دخول عدد كبير من شركات الضيافة والمطاعم والفنادق والتوريد كفرصة استثمارية لدخول السوق في إمارة دبي.

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وأظهر التقرير نتائج قياسية في معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال عام 2019، حيث تم تسجيل 324,773 معاملة، في حين أن القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة للشركات في دبي خلال عام 2019 بلغت 26.2 مليار درهم نتيجة عوامل عدة، أبرزها: سهولة مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية من رجال أعمال ومستثمرين على حد سواء، وارتفاع تفاؤل المستثمرين ورجال الأعمال، وزيادة القدرة التنافسية في إمارة دبي.

مراكز التعهيد

وأشار التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة من خلال مراكز التعهيد المتواجدة في مختلف المناطق بدبي وصل إلى 247,550 معاملة، أي ما يشكل 76% من إجمالي المعاملات المنجزة (324,773)، وهو الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لهذه المراكز في تقديم خدمات متميزة للجمهور، كما تعكس الأرقام الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء في سبيل تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية. ووصل إجمالي معاملات التجديد إلى 140,951 معاملة خلال عام 2019، ضمت 108,407 معاملات تجديد، و32,544 معاملة تجديد وتعديل، في حين وصل إجمالي معاملات تجديد الرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية إلى 67,701 معاملة، وهو ما يشكل 48% من إجمالي المعاملات، وهو ما يؤكد استدامة وتنافسية الأعمال في إمارة دبي.

وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 53,037 إجراء، وعدد الموافقات المبدئية 43,300 إجراء، في حين وصل إجمالي عدد التصاريح التجارية عام 2019 إلى 16,271 تصريحاً، وهو الأمر الذي يؤكد جاذبية دبي للراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية من جهة، إلى جانب زيادة ثقة رجال الأعمال بمتانة الاقتصاد المحلي. وبلغ عدد الرخص الفورية التي يتم إصدارها في خطوة واحدة من دون موقع وعقد تأسيس للسنة الأولى لذات الفترة 2,531 رخصة، في حين بلغ عدد رخصة تاجر 2,587 رخصة. وتسعى اقتصادية دبي إلى تأكيد دور مبادراتها في تعزيز الترابط مع شركائها من القطاع الخاص لضمان استمرارية ونمو أعمالهم التجارية.

وتنوعت الجنسيات لأصحاب الرخص الجديدة في عام 2019 لتشمل رجال أعمال من بريطانيا، والمملكة العربية السعودية والهند، والصين وبنجلاديش وباكستان وجمهورية مصر العربية والأردن والسودان.

توزيع الرخص

سلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، وكانت الحصة الكبرى لمنطقة بر دبي بإجمالي 20,536 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 17,798 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع 43 رخصة تجارية جديدة. أما بالنسبة لتوزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية في دبي عام 2019، فكان كالآتي: برج خليفة، القرهود، بور سعيد، المركز التجاري الأول، الفهيدي، البرشاء الأولى، المرر، رقة البطين، عود ميثاء، وهور العنز شرق. وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة خلال عام 2019، حازت العقارات والتأجير وخدمات الأعمال (41.7%) من حصة الأنشطة، تلتها التجارة وخدمات الإصلاح (26.6%)، بناء وتشييد (9.8%)، خدمات مجتمعية وشخصية (9.2%)، نقل وتخزين واتصالات (3.7%)، مجموعة الفنادق (3.5%)، صناعة تحويلية (1.8%)، وساطة مالية (1.7%)، الصحة والعمل (1%)، مجموعة المقاولات (0.4%)، التعليم (0.4%)، والزراعة (0.2%).