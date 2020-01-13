شارقة التميز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في قرار استشرافي عميق ذي أبعاد متشعبة هدفها نهضة تنموية شاملة وقفزة اقتصادية كبرى، اعتمد صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت 29.1 مليار درهم، هي الأكبر في تاريخ الشارقة.

هذا الرقم لا يدل إلا على الإصرار الحثيث على أن تتبوأ إمارة الخير والبسمة، شمولية في الخدمات، تنافس نظيراتها في أكثر مدن العالم تقدماً.

الموازنة الجديدة تؤكد بقوة النهج السديد في خطوات صاحب السمو حاكم الشارقة، في التنمية المستدامة والشاملة في كل المجالات، وتحقيق الرفاهية والسعادة لجميع من يقيم على أرض هذه الإمارة المعطاء، بما تبرزه الأسس الشاملة التي تضمنتها الموازنة.

موازنة 2020 تحفز الاقتصاد الكلي عموماً، وتشجع على الاستثمار في البنية التحتية وتقديم الدعم الاجتماعي بأساليب مبتكرة، وتسهم في تعزيز مكانة الإمارة في البناء والتنمية المستدامة؛ إذ ازداد حجم الإنفاق المتوقع لعام 2020 بنسبة 2%، مقارنة بموازنة 2019.

تبنت الموازنة عدداً من الأهداف الاستراتيجية ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية، أبرزها تعزيز الاستثمار في البنية التحتية، وبقية الأنشطة الاقتصادية التي تحقق ميزة تنافسية للإمارة، وتقدم الدعم الاجتماعي بصيغ وأساليب متنوعة تخدم المواطنين وتعالج احتياجاتهم المعيشية، وتضمن استقرارهم الاجتماعي ورفاهيتهم، وتلبي احتياجاتهم الحياتية المختلفة، ما يحفزهم على العطاء الأفضل والإسهام الجاد والفاعل في جعل إمارة الشارقة منبراً علمياً ومنصة ثقافية، وبيئة سياحية واقتصادية مميزة.

أصبحت للشارقة مكانة مميزة على الخارطة العالمية الثقافية والعلمية، وهذه المكانة نتيجة للرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو حاكم الشارقة، وقيادته لعملية البناء بطريقة تراكمية ومستمرة، لتكون الإمارة موئلاً للرواد من كل الاتجاهات والإبداعات.

والموازنة الجارية شكلت نحو 59% من الموازنة العامة، فيما استمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية، لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق عليها، لتشكل 23%. أما الدعم والمساعدات فشكلا 13%، في حين شكلت تسديدات القروض وفوائدها 6%، ما يؤكد ملاءة الحكومة في تسديد التزاماتها كافة.

شارقة الخير، إمارة يقودها سلطان بعمق الرؤية وبعد الأفق، وهذه الموازنة ليست نهاية المطاف أو الهدف الأخير، فالقادم حافل بالعطاء والبناء والنمو، وكما يرسم المهندسون بدقة مخططاتهم لتشييد مبنى، فإن القائد الحكيم يرسم مستقبلاً يمتد عشرات السنين، وهذا أهم مقومات نجاح الأمم وصعودها.