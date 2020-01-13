33500 مشارك و800 جهة في القمة العالمية للطاقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن صندوق أبوظبي للتنمية، أمس، عن نتائج الدورة التمويلية السابعة لمبادرة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»؛ حيث وافق الصندوق على تخصيص 384 مليون درهم، (105 ملايين دولار) لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في كل من نيبال وتشاد، سانت لوسيا، كوبا، بوركينافاسو، سانت فينسنت والغرينادين، المالديف وأنتيغوا وبربودا، وذلك خلال انعقاد الدورة العاشرة من اجتماعات الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة(آيرينا) في أبوظبي. ويأتي إعلان نتائج الدورة التمويلية السابعة، ضمن مبادرة صندوق أبوظبي للتنمية لدعم مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية التي أطلقها في عام 2013؛ حيث تعهد الصندوق بتقديم 1.285 مليار درهم (350 مليون دولار) بالتعاون مع «آيرينا» على مدار سبع دورات تمويلية.

وجاء إعلان النتائج خلال كلمة ألقاها محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ضمن أعمال الجلسة الرئيسية للدورة العاشرة للجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» والتي عقدت في العاصمة أبوظبي بمشاركة أكثر من 150 دولة من مختلف أنحاء العالم.

أكد محمد سيف السويدي، في الكلمة الرئيسية، حرص القيادة الرشيدة في الإمارات على دعم الجهود العالمية لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز انتشارها، وهو ما يتجسد في احتضان دولة الإمارات للوكالة الدولية للطاقة المتجددة منذ عام 2009، مما يدعونا إلى تسريع جهودنا وتسهيل عمليات التمويل وتحقيق الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للدول الأعضاء في الوكالة.

وأضاف السويدي، أن صندوق أبوظبي للتنمية، أولى قطاع الطاقة المتجددة اهتماماً خاصاً؛ حيث أخذ الصندوق على عاتقه مساعدة الدول النامية لتوفير الطاقة المتجددة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وذكر أن المبادرة النوعية التي أطلقها صندوق أبوظبي للتنمية عام 2013، بالتعاون مع «آيرينا» بقيمة (350 مليون دولار)، شكلت على مدى السنوات الماضية، محركاً نشطاً لتطوير الطاقة المتجددة في الدول النامية.

وأوضح أن الصندوق، مول خلال سبع دورات تمويلية 32 مشروعاً من مشاريع الطاقة المتجددة استفادت منها 26 دولة، لافتاً إلى أن تلك المشاريع أسهمت في تحسين الظروف المعيشية لملايين الأشخاص، كما أنها ستعمل على إنتاج 200 ميجاواط من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وبأسعار معقولة للمجتمعات ذات الدخل المنخفض، فضلاً عن تأثيراتها الإيجابية على تحقيق التنمية المستدامة في الدول المستفيدة، كما عملت تلك المشاريع على تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية، إضافة إلى دورها في تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة، والمساهمة في الحد من انتشار ظاهرة التغير المناخي.

كما أشار إلى أن الصندوق قام منذ عام 1974 بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في العديد من الدول النامية، بقيمة إجمالية تجاوزت 4.4 مليار درهم (1.2 مليار دولار)، خصصت لتمويل 78 مشروعاً، أسهمت تلك المشاريع في إنتاج 2.625 ميجاواط من الطاقة المتجددة.

من جانبه، قال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إن المبادرة المشتركة التي أطلقها صندوق أبوظبي للتنمية و«آيرينا» في عام 2013، أسهمت في التغلب على التحديات التي تواجهها الدول النامية الأعضاء بالوكالة الدولية والمتعلقة بتوفير التمويل اللازم للاستفادة من مشاريع الطاقة المتجددة لتسريع عملية التنمية في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى أن العديد من الدول النامية تتمتع بوفرة موارد الطاقة المتجددة، إلا أن حصولها على التمويل يكون عائقاً للحيلولة دون الاستفادة من تلك الموارد.

وأضاف تسهم المشاريع التي تم اختيارها للتمويل خلال الدورة السابعة في تحقيق الأهداف الوطنية في الحصول على إمدادات موثوقة من الطاقة المستدامة، وتحسين الظروف المعيشية للسكان، كما أن توفر مصادر الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة، تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية، فضلاً عن توفير الكهرباء لمرافق الرعاية الصحية والمؤسسات التعليمية، وإيجاد فرص عمل جديدة، ودعم المجتمعات المحلية.

مشاريع الدورة التمويلية السابعة:

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ويأتي أولى المشاريع التي وافق صندوق أبوظبي للتنمية على تمويلها بقيمة 10 ملايين دولار ضمن الدورة السابعة، مشروع محطة ترقية إنتاج الغاز العضوي في نيبال، والذي يهدف إلى بناء 20 معملاً كبيراً على مدى 5 سنوات لإنتاج ما يقارب 30 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.

أما المشروع الثاني فهو محطة للطاقة الشمسية في تشاد، والذي يسهم الصندوق بتمويله بقيمة15 مليون دولار ويهدف إلى توفير الكهرباء بسعة 6 ميجاواط؛ حيث سيستفيد من المشروع أكثر 215 ألف نسمة في 6 مدن رئيسية.

وأما المشروع الثالث فهو محطة تروماسي للطاقة الشمسية، وتخزين البطاريات وإقامة أنظمة للطاقة الشمسية في سانت لوسيا، بسعة 10 ميجاواط؛ حيث يسهم الصندوق بتمويل المشروع بقيمة15 مليون دولار. ويهدف إلى تحقيق سياسة الطاقة الوطنية الخاصة بسانت لوسيا، وذلك من خلال استخدام الموارد الطبيعية لتوليد وإنتاج الطاقة المتجددة محلياً، وتقليل استهلاك وقود الديزل.

والمشروع الرابع عبارة عن تركيب 4 حقول للطاقة الشمسية في كوبا بسعة 8.4ميجاواط، ويهدف المشروع الذي يسهم الصندوق في تمويله بقيمة 20 مليون دولار إلى دعم قطاع الطاقة والحد من استهلاك الوقود العضوي وخفض مستوى الانبعاثات الكربونية وتأمين الطاقة من مصادر متجددة ومستدامة.

والمشروع الخامس يمثل إقامة محطة للطاقة الشمسية في بوركينا فاسو بقدرة 3 ميجاواط، ويهدف إلى تزويد حوالي 150 قرية ريفية بالكهرباء يستفيد منها 35 ألف نسمة، ويسهم الصندوق في تمويله بقيمة5.5 مليون دولار.

أما المشروع السادس فهو مشروع ألواح للطاقة الشمسية الكهروضوئية في سانت فينسنت والغرينادين؛ حيث يهدف المشروع الذي يسهم الصندوق في تمويله بقيمة 10 ملايين دولار إلى الحد من استهلاك الوقود العضوي وخفض مستوى الانبعاثات الكربونية والتحويل إلى مصادر الطاقة المتجددة لخفض تكاليف التشغيل وسيعمل المشروع على إنتاج 5 ميجاواط من الكهرباء.

والمشروع السابع فهو مشروع محطة تحويل النفايات إلى طاقة في مدينة أدو في المالديف؛ حيث يسهم الصندوق في تمويل المشروع بقيمة 14 مليون دولار، ويعمل المشروع على توفير حوالي 1.5 ميجاواط من الطاقة المتجددة من خلال حرق النفايات وتوليد الكهرباء لتحلية المياه، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على الوقود المستورد، كما سيساعد المشروع أيضاً على التقليل من حجم النفايات بنسبة 10%.

أما المشروع الثامن والأخير فهو محطة لتوليد الطاقة الهجين لتحلية المياه في أنتيغوا وبربودا والذي يسهم الصندوق في تمويله بقيمة 15 مليون دولار، ويهدف المشروع إلى إنتاج حوالي 8 ميجاواط من الطاقة الكهربائية باستخدام هجين من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لخدمة حوالي 90 ألف شخص.



3 مشاريع في ليبيريا وتوجو والنيجر بـ 121 مليون درهم



وقع صندوق أبوظبي للتنمية على هامش الاجتماع العاشر للجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) ثلاث اتفاقيات مع حكومات كل من توجو والنيجر وليبيريا يقدم بموجبها الصندوق 121 مليون درهم، بما يعادل (33 مليون دولار) للدول الثلاث بهدف تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في تلك الدول.

تسهم المشاريع الثلاثة، والتي تأتي ضمن مبادرة الصندوق لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع «آيرينا»، والمتأهلة ضمن الدورات السابقة في إنتاج 34 ميجاواط من الطاقة تغطي احتياجات 750 ألف أسرة في المناطق الريفية، كما ستعمل على تحفيز النمو الاقتصادي على المدى الطويل، وتخلق فرص عمل للسكان المجتمعات المستفيدة.

وقال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: سُعداء بالتوقيع على اتفاقيات لتمويل مشاريع ذات أهمية وطنية لحكومات كل من ليبيريا والنيجر وتوجو، والتي تربطنا معها علاقة استراتيجية قوية، وتهدف المشاريع إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير الطاقة الكهربائية لمئات الآلاف من الأسر في المجتمعات الريفية، وتحسين مستوى معيشتهم بما يحقق التنمية المستدامة في دول المستفيدة.

وخصص الصندوق 37 مليون درهم، ما يعادل (10 ملايين دولار) للمساهمة في تمويل مشروع محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية لتغذية المناطق الريفية في النيجر، والذي يهدف إلى إنتاج 2.1 ميغاواط من الطاقة لخدمة نحو 150 ألف شخص، حيث يدعم المشروع استراتيجية الدولة الرامية إلى رفع نسبة الكهرباء من خلال أنظمة الطاقة الشمسية في 200 قرية ريفية.

ويمول الصندوق في ليبيريا، مشروع محطة للطاقة الكهرومائية بقيمة 29.3 مليون درهم (8 مليون دولار)، والتي ستعمل على إنتاج 2.1 ميجاواط لتغطية احتياجات 30 ألف شخص من خلال توفير طاقة مستدامة من مصادر نظيفة وبأسعار مقبولة لتأمين احتياجات العديد من الأسر والمدارس والمستشفيات والشركات الصغيرة، كما سيسهم المشروع في تقليل إنفاق الأسر على الوقود بنسبة 30% للحصول على الكهرباء، وهو ما سيعزز الظروف المعيشية ويساعد على الحد من الفقر.

وفي توجو يمول الصندوق إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقيمة 55 مليون درهم .