«جي بي مورجان» مستشار «أمانات» في حصة «في بي إس»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت أمانات القابضة أنها تقوم بدراسة فرصة استثمارية محتملة للاستحواذ على حصة استراتيجية في مجموعة في بي إس للرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط (الصفقة).

وترى أمانات تكامل هذه الفرصة المحتملة مع استراتيجيتها للاستثمار في شركات رائدة في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية. وقامت أمانات بتعيين «جي بي مورجان» مستشاراً مالياً لها، وستخطر مساهميها والعامة فور التأكد من أي تطور جوهري بخصوص هذه الفرصة التزاماً منها بقواعد الإفصاح والشفافية.

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