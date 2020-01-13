الرواتب وبيئة العمل والأمن الوظيفي أهم السمات في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

كشف استبيان جديد أجراه «بيت.كوم» بالتعاون مع«يوجوف»، عن الاتجاهات الحالية المتعلقة بجذب الكفاءات والاحتفاظ بها من منظور الموظفين وأصحاب العمل، إذ أظهر أن أهم ثلاثة عوامل تجذب الكفاءات هي الرواتب والتعويضات (66 %) وبيئة العمل (53 %) والأمن الوظيفي على المدى الطويل (50 %). بينما تمثلت العوامل الأقل أهمية في المظهر الخارجي للشركة، مثل الشعار وتصميم الموقع الإلكتروني (13 %) والتواجد الإعلامي (13 %).

إضافة إلى ذلك، صرح 7 من 10 مشاركين في الإمارات بأن الشركة تكون أكثر جاذبية في حال اتسمت بالأخلاق، واتبعت ممارسات جيدة. كما قال 65 % من المشاركين إنهم يبحثون عن الشركات التي تتمتع بثقافة عمل ودية، و63 % عن الشركات التي تقوم بأنشطة تسهم في تحسين المجتمع.

وقالت علا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في «بيت.كوم»: نحن نقدم خدماتنا لأكثر من 38 مليون مهني مسجّلين على «بيت.كوم»، لذلك من المهم لنا أن نفهم دوافعهم وتوقعاتهم، إذ يُعتبر ذلك ضرورياً للشركات التي تسعى لجذب الكفاءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والاحتفاظ بها.