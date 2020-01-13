«دبي للسلع» يستقطب 2000 شركة جديدة خلال 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شهد مركز دبي للسلع المتعددة، تسجيل 1969 شركة جديدة خلال العام 2019 ما يمثل مؤشراً على ثقة المستثمرين القوية باقتصاد دبي ومكانة المركز الرائدة باعتباره أحد أكثر مناطق التجارة والأعمال ترابطاً في العالم.

واختتم مركز دبي للسلع المتعددة العام 2019 بأقوى أداء للربع الرابع في أربع سنوات من حيث عدد الشركات الجديدة المنضمة إليه. فقد انضمت 559 شركة جديدة إلى المنطقة الحرة التابعة للمركز خلال الربع الرابع، ما يمثل نمواً بنسبة 20٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2018. وفي أكتوبر 2019، شهد المركز انضمام 202 شركة جديدة مسجلاً أعلى وتيرة نمو في شهر واحد خلال العامين الماضيين. وبشكل عام، ارتفع عدد الشركات الجديدة المنضمة إلى المركز بنسبة 5.4٪ على أساس سنوي.

وقال أحمد بن سليِّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «يعتبر مركز دبي للسلع المتعددة مركزاً عالمياً رائداً للتجارة ومنطقةَ أعمالٍ متصلة في قلب إمارة دبي. ويسعدنا انضمام 2000 شركة جديدة من مجموعة متنوعة من التخصصات والقطاعات إلى المركز خلال العام 2019 ليصبح مقراً لأكثر من 17000 شركة. ولا شك بأن الأداء القوي الذي سجلناه في العام الماضي جاء ثمرةً لحرصنا الدائم على تلبية متطلبات الشركات المسجلة لدينا وجهودنا الدؤوبة لتعزيز جودة وتميز خدماتنا وتواصلنا الفعال مع مجتمعات الأعمال في جميع أنحاء العالم».

وتشمل قائمة الشركات الجديدة التي انضمت إلى المركز شركات ناشئة وشركات صغيرة ومتوسطة الحجم وشركات متعددة الجنسيات تعمل في مجموعة متنوعة من القطاعات، مما يعزز تنوع بيئة الأعمال المتميزة التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة ضمن مجتمع أبراج بحيرات الجميرا الذي يحتضن اليوم أكثر من 100 ألف شخص يعيشون ويعملون في بيئة مفعمة بالحيوية ومدعومة بحلول وتقنيات ذكية تثري حياة الناس اليومية في إطار استراتيجية المنطقة الذكية للمركز.