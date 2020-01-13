البنوك تقود ارتفاعات الأسهم وسط سيولة خجولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

أغلقت الأسهم المحلية على ارتفاعات طفيفة بمستهل جلسات الأسبوع، وسط سيولة هزيلة للغاية بأقل من 100 مليون درهم في السوقين، على وقع مشتريات أجنبية متواضعة.

وارتفع مؤشر سوق دبي 0.12% بدعم من «الإمارات دبي الوطني»، و«أبوظبي» 0.16% بقيادة «أبوظبي الأول».

واستقطبت الأسهم سيولة بقيمة 93.3 مليون درهم، منها 52.14 مليون درهم في دبي، و41.16 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 95.84 مليون سهم، توزعت بواقع 79.34 مليون سهم في دبي، و15.5 مليون سهم في دبي.

وجرى تداول أسهم 51 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 14 شركة، وجاء ذلك عبر 1658 صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 2752.49 نقطة، مستفيداً من ارتفاع أسهم شركات العقار والبنوك والاستثمار والخدمات.

وارتفع قطاع العقار هامشياً بنسبة 0.05% مع ارتفاع «ديار» 1.4%، في ظل استقرار بقية أسهم القطاع، باستثناء «الاتحاد العقارية» الذي تراجع 0.41%.

وصعد قطاع البنوك 0.2%، بعد صعود «الإمارات دبي الوطني» 1.17%، في مقابل انخفاض «دبي الإسلامي» 0.72%.

وزاد قطاع الاستثمار 0.25% مع نمو «سوق دبي المالي» 0.55%، و«شعاع كابيتال» 2.07%، واستقرار «دبي للاستثمار».

ونزل قطاع النقل 0.14% مع نزول «أرامكس» 0.29%، و«الخليج للملاحة» 0.22% بينما استقر «العربية للطيران» من دون تغيير.

من جهته، أغلق مؤشر سوق أبوظبي عند مستوى 5083.97 نقطة، مستفيداً من ارتفاع أسهم شركات البنوك والاستثمار والاتصالات والتأمين والطاقة.

وصعد قطاع البنوك 0.18% بعد صعود «أبوظبي الأول» 0.26%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.37%، فيما هبط «أبوظبي التجاري» 0.25%.

وارتفع قطاع الاتصالات 0.12% بفعل ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. كما صعد قطاع الطاقة 0.36% مع نمو «أدنوك للتوزيع» 1.67%، رغم نزول «دانة غاز» 0.44%، واستقرار «طاقة» من دون تغيير. وارتفع قطاع الاستثمار 0.35% نتيجة ارتفاع «إشراق» 1.27%

وفي المقابل، انفخض قطاع العقار 0.44% إثر انخفاض «الدار» 0.47%، مع استقرار «رأس الخيمة العقارية».

وتصدر «دبي الإسلامي» التداولات في سوق دبي بقيمة 10 ملايين درهم، مغلقاً عند 5.52 درهم، تلاه «السلام القابضة» بسيولة بلغت 6 ملايين درهم، وأغلق عند 0.415 درهم، ثم «الاتحاد العقارية» بسيولة قرب 5 ملايين درهم، مغلقاً عند 0.244 درهم.

وفي سوق أبوظبي، تزعم التداولات «الدار» ب11.8 مليون درهم، مغلقاً عند 2.14 درهم، ثم «العالمية القابضة» بسيولة بقيمة 7.4 مليون درهم، ليغلق عند 6.4 درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بتداولات وصلت إلى 5.16 مليون درهم، ليغلق عند 5.45 درهم.

وسجل «السلام القابضة» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 9.21% مغلقاً عند 0.415 درهم، وفي المقابل، كان أكبر المتراجعين «المصرف الخليجي التجاري» بنزوله 9.89% إلى 0.401 درهم.

وجاء في مقدمة الرابحين في سوق أبوظبي «أبوظبي الوطنية للتأمين» بنسبة 11.11% مغلقاً عند 3 دراهم، وبالعكس، جاء في مقدمة المتراجعين «أسمنت الخليج» بنزوله 3.33% إلى 0.58 درهم.

وجاءت التداولات حسب الجنسيات ضعيفة نسبياً في السوقين، مع توجه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 6.6 مليون درهم محصلة شراء، منها 6 ملايين درهم محصلة شراء الأجانب، و600 ألف درهم فقط محصلة شراء العرب، وفي المقابل اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 6.6 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 5.6 مليون درهم محصلة بيع المواطنين، و960 ألف درهم محصلة بيع الخليجيين.

وفي سوق دبي، اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء،بصافي استثمار بلغ 9.5 مليون درهم محصلة شراء، منها 2.4 مليون درهم محصلة شراء العرب، و1.8 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و5.3 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 9.5 مليون درهم محصلة بيع.

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «ديار»، و«الاتحاد العقارية»، و«داماك»، و«العالمية القابضة»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم شركات «الدار»، و«أدنوك للتوزيع»، و«آن ديجيتال سيرفسس».

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 6.6 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 5.4 مليون درهم محصلة بيع في دبي، و1.2 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي.

وفي المقابل اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 6.6 مليون درهم محصلة شراء، منها 5.4 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و1.2 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.