«مِـراس» تعـلن عن شـراكة جـديدة مـع «هيـلتون»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «مِراس» عن اتفاقية شراكة مع «هيلتون»، تتولى الأخيرة بموجبها تشغيل 3 فنادق في وجهة «السيف» في دبي تحت علامات «هيلتون» التجارية، وهي «هامبتون باي هيلتون دبي السيف»، و«كانوبي باي هيلتون دبي السيف» و«فندق السيف التراثي دبي، مجموعة كوريو باي هيلتون».

وقد جرى افتتاح الفنادق الثلاثة في عام 2018 في «السيف»، الواجهة البحرية الجذابة من «مِراس» على خور دبي، والتي تتميز بمزيجها الفريد من التصاميم العربية التقليدية، والأسلوب الفني المعماري المعاصر.

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وقال موكيش سوداني، نائب الرئيس التنفيذي في مِراس: «يؤكد تعاوننا مع «هيلتون» لإدارة ثلاث علامات تجارية على تنوع محفظة الضيافة التي قمنا بتطويرها في «مِراس»، ونجحنا في إنجازها على مدار العقد الماضي في دبي، بما يبرهن على التزامنا بمواصلة تعزيز قطاع الضيافة في الإمارة، والمساهمة في تحقيق رؤية دبي السياحية 2020».

وأضاف سوداني: «يسرّنا أن تكون إدارة «هيلتون» المرموقة هي المشغل الجديد لفنادقنا، ونحن على ثقة تامة بأن مساهمتها ستعزز الخدمات التي تقدمها «مِراس»، والمستوى العالي من الأداء في أعمالنا».

وقال رودي جاجر سباكر، رئيس «هيلتون» الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا: «تعكس هذه الفنادق كل ما تتميز به دبي التراثية والحديثة على حد سواء، ويسعدنا أن نضيف هذه الفنادق الثلاثة الرائعة إلى محفظتنا في دبي، فهي ملائمة تماماً لعلامتنا التجارية، وستكون إضافات إلى عقاراتنا الحالية في المدينة».