282 ألف شركة عاملة في دبي 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة

يصل عدد إجمالي الشركات العاملة في إمارة دبي والمرخصة من قبل «اقتصادية دبي» إلى 282150 شركة، 70 % منها تجارية بإجمالي 196950 شركة، في حين استحوذت الرخص المهنية على 27 % وبإجمالي شركات بلغ 76457 شركة مهنية، كما استحوذت الشركات الصناعية على نسبة 1.6 % وبعدد 4627 شركة، إضافة إلى 4118 شركة سياحية بنسبة 1.4 % من الإجمالي، وذلك بحسب بيانات خريطة دبي للأعمال.

ووفقاً للبيانات، فإن 58.5 % من الشركات تتواجد في منطقة ديرة، بإجمالي 165185 شركة، في حين تستحوذ منطقة بر دبي على 40.1 % بإجمالي 113259 شركة، و1 % من الشركات تتواجد في منطقة دبي الجديدة بإجمالي 2872 شركة، و732 شركة بنسبة 0.3 % تستقر في منطقة حتا.

كما أظهرت البيانات أن 39.7 % من الشركات، وبإجمالي 112200 شركة تصنف على أنها شركات جديدة يتراوح عمرها بين «0 - 5» أعوام، في حين تبلغ حصة الشركات التي يتراوح عمرها بين 6 - 10 أعوام نحو 23.2 % بإجمالي 65500 شركة، و 25.3 % من الشركات وبإجمالي 71400 شركة يتراوح عمرها بين 11 - 20 عاماً، في الوقت الذي تستثمر فيه أكثر من 33200 شركة وبنسبة 11.7 % من الإجمالي منذ أكثر من 20 عاماً، منها 3600 شركة تستثمر منذ أكثر من 40 عاماً.