شكرا لقرائتكم خبر عن 282 ألف شركة عاملة في دبي 2019 والان نبدء باهم واخر التفاصيل
يصل عدد إجمالي الشركات العاملة في إمارة دبي والمرخصة من قبل «اقتصادية دبي» إلى 282150 شركة، 70 % منها تجارية بإجمالي 196950 شركة، في حين استحوذت الرخص المهنية على 27 % وبإجمالي شركات بلغ 76457 شركة مهنية، كما استحوذت الشركات الصناعية على نسبة 1.6 % وبعدد 4627 شركة، إضافة إلى 4118 شركة سياحية بنسبة 1.4 % من الإجمالي، وذلك بحسب بيانات خريطة دبي للأعمال.
ووفقاً للبيانات، فإن 58.5 % من الشركات تتواجد في منطقة ديرة، بإجمالي 165185 شركة، في حين تستحوذ منطقة بر دبي على 40.1 % بإجمالي 113259 شركة، و1 % من الشركات تتواجد في منطقة دبي الجديدة بإجمالي 2872 شركة، و732 شركة بنسبة 0.3 % تستقر في منطقة حتا.
كما أظهرت البيانات أن 39.7 % من الشركات، وبإجمالي 112200 شركة تصنف على أنها شركات جديدة يتراوح عمرها بين «0 - 5» أعوام، في حين تبلغ حصة الشركات التي يتراوح عمرها بين 6 - 10 أعوام نحو 23.2 % بإجمالي 65500 شركة، و 25.3 % من الشركات وبإجمالي 71400 شركة يتراوح عمرها بين 11 - 20 عاماً، في الوقت الذي تستثمر فيه أكثر من 33200 شركة وبنسبة 11.7 % من الإجمالي منذ أكثر من 20 عاماً، منها 3600 شركة تستثمر منذ أكثر من 40 عاماً.
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