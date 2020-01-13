تعاون إماراتي-إيطالي في مجالات الاقتصاد الدائري والابتكار

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وقعت وزارة الاقتصاد مع مجموعة «اينتيسا سان باولو إس إيه» الإيطالية مذكرة تفاهم بهدف تطوير أوجه التعاون المشترك في مجالات الاقتصاد الدائري والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وقع المذكرة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، مع كل من جويدو دي فيشي، المدير العام لمركز «اينتيسا سان باولو للابتكار»، وكريستوف هامونت رئيس مركز الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار التابع للمجموعة في دبي.

تم التوقيع بمقر الوزارة بدبي، بحضور مانليو دي ستيفانو، نائب وزير الشؤون الخارجية الإيطالي، ونيقولا لينير سفير إيطاليا لدى الدولة، وعدد من المسؤولين الإيطاليين. فيما حضر من الوزارة حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية، وسماح الهاجري مدير إدارة مكافحة الممارسات الضارة والرئيس التنفيذي للابتكار بالوزارة وعدد من كبار موظفي الوزارة.

يأتي التعاون مع مجموعة «اينتيسا سانباولو إس إيه» بهدف فتح المجال أمام رواد الأعمال المواطنين والشركات الناشئة المبتكرة من الاستفادة العملية من المختبرات التكنولوجية والتقنيات الصناعية والاستشارات العلمية والتجارية بمراكز الابتكار التابعة للمجموعة الإيطالية في مدينتي تورين وميلان بإيطاليا. كما تشمل المذكرة تقديم التمويل المالي المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة للمواطنين التي تتبنى المبادئ الثلاثة للاقتصاد الدائري والتكنولوجي، إلى جانب عدد من البرامج التدريبية المتخصصة لرفع كفاءة رواد الأعمال المواطنين في هذا المجال الحيوي وبما يخدم التوجهات الاقتصادية والتنموية للدولة.

التحول التكنولوجي

وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، إن هذه المذكرة تسهم في تمكين قطاع ريادة الأعمال الوطني من تنويع مصادر التصنيع بالدولة وفق التكنولوجيا التطبيقية الحديثة وفتح المجال أمام القطاع الخاص في التحول التكنولوجي للاقتصاد الدائري بالاستفادة من الخبرات الإيطالية المتقدمة في هذا المجال.

وأشار إلى أن الوزارة تهدف بشكل أساسي من هذا التعاون لفتح آفاق أوسع أمام القطاع الخاص والجامعات بالدولة وكافة الشركاء في التحول التكنولوجي للاقتصاد الدائري، وزيادة الفرص أمام المواطنين في التدريب التكنولوجي على الابتكار الصناعي وتسويق المنتجات من خلال شراكات وطنية ودولية متميزة.

وأكد الشحي أن دولة الإمارات تتمتع بعلاقات ثنائية متميزة مع جمهورية إيطاليا، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، حيث يرتبط البلدان بعدد مهم من اتفاقيات التعاون في مجالات حيوية تحتل أولوية على الأجندة التنموية للطرفين، وتأتي هذه المذكرة مع مجموعة «اينتيسا سانباولو إس إيه» لتستكمل جهود التعاون القائم وتفتح مجالاً أوسع لتنويع أطر الشراكة والانتقال بها نحو آفاق أكثر تقدماً واستدامة.

كما تضمن الاتفاقية حقوق الملكية الفكرية للمواطنين والمبتكرين في كافة المشاريع التي يتم التدريب والحصول على استشارات التطوير بشأنها في مختبرات الابتكار في مدينتي تورين وميلان الإيطاليتين، وذلك لتسجيلها بالدولة ما يساعد في سرعة الإنتاجية والتسويق التجاري لهذه المشاريع.