«الإمارات للزجاج» تصنع 1.8 مليون متر مربع في 2019

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت الإمارات للزجاج، التابعة لدبي للاستثمار، وإحدى أكبر الشركات المنتجة للزجاج المعماري المسطح في الشرق الأوسط، عن تصنيع أكثر من 1,800,000 متر مربع من منتجات الزجاج، بقيمة إجمالية تزيد على 180 مليون درهم خلال العام 2019. ونجحت الشركة أيضاً في تسجيل زيادة بنسبة 10% في أعمالها مقارنة بالعام السابق، كما أكدت أن أكثر من 40% من أعمالها تأتي من دولة الإمارات.

وقالت الشركة إن قدرتها العالية للاحتفاظ بعملائها، إلى جانب تقديم خدماتها على النحو الأمثل، يمثلان عاملين أساسيين في حصولها على المشاريع الجديدة. ولعبت أحدث منتجاتها، مثل السلسلتين «إيميكول سولايت» Emicool Solite و«إيميكول صن ت»Emicool Sun T، دوراً مهماً في تحقيق هذه النتائج، ودعم الشركة في تسجيل أقصى مستوى من المبيعات.

وضمن المجموعة المتنوعة لمنتجات الإمارات للزجاج، فقد تم تصميم زجاج «MSVD» المطلي عالي الأداء ضمن مجموعة «إيميكول» للتحكم بالطاقة الشمسية، والزجاج متعدد الوظائف من نوع (Low-E)، والزجاج المعياري من النوع نفسه لتقليل امتصاص الحرارة الشمسية في المباني المكيفة. ويشتمل هذا النوع على أربع فئات، وهي Single Silver و Solar Low-E و Solar Control و Double Silver، وتوفر كل واحدة منها مواصفات وخصائص وقدرات ووظائف فريدة متفوقة ضمن منتجات الشركة، حيث تقدم حلولاً مرنة وجاهزة. وكان من أحدث منتجات الشركة: زجاج «آرماكس» ARMAX المضاد للانعكاس، و«سمارت لايت» Smart- Lite القابل للتحويل الذي يوفر الخصوصية عند الحاجة.

وقال رضوان الله خان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للزجاج: «تماشياً مع الطلب الحالي على منتجاتنا، تعمل خطوط الإنتاج في شركتنا بكامل طاقتها لتلبية الطلب العالي، حيث سجلنا مستوى عالياً من الطلب على مجموعة منتجاتنا من الزجاج المطلي المتميز الذي يوفر كفاءة فائقة ومتانة عالية لتلبية المتطلبات الأكثر صرامة لزجاج النوافذ عالي الأداء. ومع اقتراب معرض «إكسبو 2020 دبي»، فقد شهد القطاع العقاري في الدولة إطلاق الكثير من المشاريع التي أسهمنا في إنجازها، وكان سوق الإمارات مصدر ما يزيد على 40% من أعمالنا».

وتوفر الإمارات للزجاج حالياً الزجاج والحلول المتعلقة به في دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والكويت، إضافة إلى كل من مصر وأذربيجان وأستراليا وكينيا ولبنان وتركيا والهند وسريلانكا وباكستان وبنجلاديش، وعدد من الدول في شرقي وجنوبي إفريقيا وكندا.