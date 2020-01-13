ربـط 400 منشـأة صناعيـة في أبوظبـي ببرنامـج «حصنتـك»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

يعكف مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على تنفيذ مشروع ربط المنشآت الصناعية العاملة في أبوظبي مع غرفة العمليات التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني أبوظبي وشركة إنجازات لنُظم البيانات، وذلك ضمن برنامج «حصنتك» لأنظمة الإنذار الذكي.

يهدف المشروع إلى تحسين كفاءة المنشآت الصناعية للتعامل مع حوادث الحرائق وتعزيز فترة الاستجابة من قبل فرق الطوارئ في الحالات الطارئة الأمر الذي يسهم في تقليل الخسائر المادية والبشرية نتيجة هذا النوع من الحوادث، كذلك يشجع شركات التأمين على تقديم عروض تأمين محفزة للمنشآت الصناعية التي تقوم بتطبيق هذا النظام.

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وقام مكتب تنمية الصناعة بالتواصل مع مجموعة من شركات التأمين المحلية وصل عددها إلى 62 شركة لحثها على تقديم عروض تأمينية محفزة للمنشآت الصناعية التي تقوم بتركيب نظام الإنذار الذكي «حصنتك» وهو ما أسهم في تشجيع المنشآت الصناعية على المضي في تركيب هذه الأنظمة لما لذلك من عوائد مالية تكمن في تقليل التكاليف التأمينية على المنشأة الصناعية.

وذكر المهندس نبيل العولقي أنه في إطار تنفيذ هذا المشروع وبهدف تعزيز كفاءة وسرعة الاستجابة لإدارة الحرائق والطوارئ داخل القطاع الصناعي، قد تم إعداد برنامج متكامل شمل مجموعة من ورش العمل، بالإضافة إلى إجراء مسح ميداني لعدد 677 منشأة صناعية في إمارة أبوظبي حيث تم استكمال ربط 400 منشأة صناعية بنظام «حصنتك» بشكل كلي، بما نسبته 60 % من إجمالي المنشآت الصناعية في أبوظبي التي تم تصنيفها كمنشآت عالية الخطورة ضمن القطاع الصناعي.

وأوضح أن النظام الذكي يعمل على متابعة عمل أنظمة الإنذار الداخلية على مدار الساعة والتبليغ التلقائي عن أي مؤشرات لوجود حرائق فور نشوبها بما يضمن سيطرة سريعة للحدث ومنع انتشاره، كما يوفر النظام قراءات لكفاءة عمل أجهزة مكافحة الحرائق الداخلية بما يضمن برامج صيانة دورية لهذه الأجهزة مشيراً إلى أن مشروع الربط ببرنامج «حصنتك» يترجم أهداف رؤية الإمارات 2021 لجعل دولة الإمارات واحدة من أكثر الدول أماناً في العالم.