بنك أبوظبي الأول يوقع شراكة مع أراضي دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وقع بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد أكبر المؤسسات المالية في العالم وأكثرها أمناً، اتفاقية شراكة مع مؤسسة التنظيم العقاري، (ريرا)، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. وسيتمكن بنك أبوظبي الأول، بموجب هذه الاتفاقية من فتح وإدارة الحسابات الخاصة بالعقارات ذات الملكية المشتركة في دبي.

وقع الاتفاقية كل من المهندس مروان أحمد بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري، ومانوج مينون، مدير عام أول ورئيس خدمات المعاملات المصرفية العالمية في بنك أبوظبي الأول. وتم التوقيع على الاتفاقية في مقر الدائرة بحضور كل من جوتام دوتا، مدير عام ورئيس خدمات إدارة منتجات النقد لدى بنك أبوظبي الأول، وفاركي إم في، مدير تنفيذي ورئيس إدارة حسابات الضمان لدى بنك أبوظبي الأول، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الطرفين.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تطبيق متطلبات القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن ملكية العقارات المشتركة في إمارة دبي الذي صدر لتنفيذ أحكام جديدة بهدف ضمان وحماية حقوق المستثمرين والمالكين، من خلال توفير آلية تحصيل شفافة ومنظمة لرسوم الخدمات، وضمان إنفاقها على الصيانة والتطوير بالشكل الأمثل.

وبهذه المناسبة، قال المهندس مروان أحمد بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري: «يواصل نظام حساب العقارات المشتركة التنظيمي استقطاب المزيد من الشركاء الداعمين، وفي طليعتهم كبرى البنوك والمؤسسات المالية على مستوى الدولة، مثل اتفاقيتنا الأخيرة مع بنك أبوظبي الأول. إن هذه العلاقات تساعدنا في تقديم خدماتنا بسهولة ويسر، وتوفير المزيد من خيارات التعاملات المصرفية والثقة في القطاع العقاري للمطورين وخدمات ملاك الوحدات العقارية والمستثمرين ومزودي الخدمات في العقارات المشتركة، على حد سواء. وفضلاً عن ذلك، فإن تطوير مثل هذه العلاقات يسهم في تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ويرسخ بيئة استثمارية شفافة في قطاعنا العقاري».