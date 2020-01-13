300 شركة تمثل 35 دولة في «ستيل فاب»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

تنطلق اليوم في مركز إكسبو الشارقة، فعاليات معرض صناعة وتشكيل الصلب والمعادن «ستيل فاب 2020»، الذي يجمع في نسخته ال16، على مساحة 20 ألف متر مربع، 300 شركة تمثل نخبة من المصنعين والموردين العالميين، من 35 دولة حول العالم، من الدول الرائدة في مجال صناعة الصلب واللحام والمعادن، ومن أبرزها المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وتايوان والهند والصين وتركيا، إلى جانب الشركات الوطنية والمحلية.

يحظى الحدث الذي يقام خلال الفترة 13-16 يناير الجاري، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والعديد من الجمعيات العالمية الرائدة، مثل اتحاد الشركات المصنعة للأدوات الآلية الإيطالية والروبوتات وأنظمة الأتمتة والمنتجات المساعدة، ورابطة «إيتا» التي تعد إحدى أضخم الجمعيات العالمية المتخصصة في صناعة الأنابيب.

ونجح المعرض في نسخته السادسة عشرة، في استقطاب كبار اللاعبين المحليين والدوليين في مجال الأعمال المعدنية، الذين سيعرضون أكثر من 700 علامة تجارية رائدة في مجال اللحام والقص والجلخ ومعدات وأدوات تصنيع الأنابيب وإعداد الألواح المعدنية الجاهزة وغيرها من التقنيات والأنظمة والخدمات المساندة، كما سيقدمون حلولاً مبتكرة ومتطورة، ومن بينها أنظمة تكنولوجية عالية القدرة لمقاومة الصدأ، والتحكم الرقمي وآلات قطع المعادن، وأنظمة التصنيع بمساعدة الحاسوب والروبوتات.

كما تعرض العديد من الأجنحة الوطنية والشركات العارضة، معدات كاملة لمصانع الصلب الإنشائية الجاهزة، وأنظمة ليزر أوروبية منخفضة التكلفة توفر جميع الميزات والوظائف المتقدمة اللازمة لقطع المعادن، إلى جانب ماكينات تصنيع الصلب والروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن توفير حلول متقدمة للتعبئة التلقائية للحاويات، ودعم عمليات الرفع ومناولة المواد في مختلف الصناعات مع ضمان أعلى درجات الأمان، إلى جانب ذلك ستتم إقامة عروض حية للمكائن والمعدات لجعل تجربة زوار ستيل فاب 2020 أكثر ثراء وانفتاحا على أحدث التقنيات في صناعة الصلب والمعادن.

ويعد معرض ستيل فاب 2020 منصة مهمة لتبادل المعرفة من خلال الندوات الفنية المتخصصة التي ستقام على هامش المعرض، التي ستركز على أحدث الابتكارات والتكنولوجيا الخاصة بالصلب والمعادن والقطاعات المرتبطة بها، كإعداد الأسطح والتشطيبات، وتقنيات اللحام والقطع بالليزر، والحلول الروبوتية والبرمجية في صناعة الصلب، وستتضمن الندوات استعراضاً لآخر ابتكارات تصنيع الكامرات والألواح التي تساعد في تصنيع الهياكل الصلبة، فضلاً عن التقنيات الجديدة في ربط وتثبيت الأنابيب وحلول التقطيع المدارية.