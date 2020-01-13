شكرا لقرائتكم خبر عن 5.3 % من أسهم «الهلال» في «جي إف إتش» ضمان تمويل والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة «جي إف إتش المالية» فيما يتعلق بملكية بنك الهلال فيها والبالغة 5.3% أن ما نسبته 2.83% منها تتمثل في أسهم مسجلة له كضمان للتمويل الممنوح لشركة «المتكاملة كابيتال» و2.17% لمجموعة «أبوظبي المالية» مع احتفاظهما بحق التصويت لهذه الأسهم.

وبحسب بيان المجموعة لسوق دبي المالي، فإن ملكية «أبوظبي المالية» والأطراف ذات العلاقة فيها كالآتي:

تفاصيل ملكية مجموعة أبوظبي المالية والأطراف ذات العلاقة في «جي إف إتش»

المالك نسبة الملكية

* جولديلوكس للاستثمار 0.39 %

* الأسهم المسجلة لبنك الهلال مقابل التمويل الممنوح لمجموعة أبوظبي المالية 2.17%

* الأسهم المسجلة لبنك الهلال مقابل التمويل الممنوح لشركة المتكاملة كابيتال 2.83 %

* الأسهم المسجلة لبنك عجمان مقابل التمويل الممنوح لمجموعة أبوظبي المالية 1.15 %

* الأسهم المسجلة لبنك عجمان مقابل التمويل الممنوح لشركة المتكاملة كابيتال 1.75 %

* الأسهم المسجلة لبنك المشرق مقابل التمويل الممنوح لشركة المتكاملة كابيتال 1.35 %

* الأسهم المسجلة لبنك المشرق مقابل التمويل الممنوح لشركة ريم للتمويل 0.05 %

*إجمالي الملكية 9.69 %

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