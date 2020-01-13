منى المرّي: ازدهار اقتصاد دبي جعلها أحد أهم الأسواق العالمية

افتتحت منى غانم المرّي، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، امس، أعمال الدورة الثالثة والعشرين من معرض الشرق الأوسط للوحات والتصاميم الإعلانية في دبي، بحضور ومشاركة واسعة من العارضين من جميع أنحاء العالم، في إطار سعيهم ليكونوا جزءاً من سوق الطباعة المتنامية في المنطقة، وسط توقعات بوصول قيمة قطاع الطباعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 32 مليار دولار حتى مطلع عام 2020، مع بلوغ التقديرات الاقتصادية بتحقيق المنطقة أداءً أفضل من الأسواق العالمية بنسبة نمو تقدّر بنحو 6,2% سنوياً.

تفقدت المري عدداً من الأجنحة المشاركة واطلعت على جانب من المنتجات والحلول المتطورة التي تقدمها كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال، مؤكدة أهمية قطاع الطباعة والإعلان لمواكبته حركة التنمية ضمن مختلف قطاعات الدولة، علاوة على النمو المطرد لهذا النشاط المرتبط بكل القطاعات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، في الوقت الذي تمثل فيه دبي البوابة المثالية للشركات العالمية العاملة في هذا المجال إلى أسواق المنطقة.

أحد أهم الأسواق

وأضافت منى المرّي أن دبي بوصفها مركز المال والأعمال، ومع تركيزها على القطاعات الإبداعية والتكنولوجية، تعطي فرصاً كبيرة لهذا القطاع للنمو والتطور، فيما تعد الاستثمارات الحكومية في مختلف المجالات وتنامي مشاريع البنية التحتية في دبي، إلى جانب النشاط القوي للتجارة الداخلية، عوامل مهمة وبالغة التأثير في تطور قطاع الطباعة والدعاية والإعلان، مشيرة إلى أن دبي تحتضن اليوم المقار الإقليمية لكبرى الشركات حول العالم، فضلاً عن مجتمعها المتنامي من مؤسسات الأعمال المحلية في ضوء الازدهار الاقتصادي المستمر للإمارة، لتتحول دبي بذلك إلى أحد أهم الأسواق العالمية لأنشطة الطباعة والتصاميم الإعلانية في المنطقة.

أحدث التقنيات

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بدوره قال شريف رحمن، الرئيس التنفيذي لشركة «إنترناشيونال إكسبو كونسلتس»: «في عصر التحول الرقمي، وحدها الشركات التي تتبنى الابتكار والتقنيات الحديثة هي التي ستتمكن من البقاء والازدهار، ويفسح معرض الشرق الأوسط للوحات والتصاميم الإعلانية المجال أمام زوارنا للاطلاع على أحدث تقنيات القطاع، كما يتيح لهم فرصة الاستفادة من أسبقية المعرفة في هذا المجال. وعدا عن منطقة الشرق الأوسط، نتوقع كذلك مشاركة واسعة من أنحاء إفريقيا وآسيا وأوروبا. حيث يوفّر المعرض لمالكي الشركات منصة قريبة جغرافياً لشراء أحدث الآلات والتقنيات».

وأكد رحمن أن المعرض يعد الملتقى التجاري الأكبر من نوعه في المنطقة لصناع اللوحات الإعلانية، والعاملين في قطاعات الإنتاج والطباعة، والوكالات الإعلامية، ومالكي المراكز التجارية، وقطاع تجليد السيارات، والمطورين العقاريين، وقطاعي الضيافة والسياحة، وقطاع الطباعة ثلاثية الأبعاد، والمهندسين المعماريين، ومستشاري العلامات التجارية، وغيرهم من أصحاب المصلحة في قطاعات الطباعة والتصوير واللافتات الإعلانية. وعلى جانب إعلانات قطاع البيع بالتجزئة، والطباعة الرقمية، والطباعة على المنسوجات، ولوحات العرض العاملة بتقنية LED؛ ستقدّم المعارض المستقبلية منتجات وحلولاً مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والشاشات الهولوجرافية، وشاشات اللمس، والشاشات القابلة للانحناء وغيرها من تقنيات وسم المنتجات وطباعة الملصقات التعريفية.

إمكانات عالية القيمة

وأضاف شريف رحمن يوفر تقرير حصري لشركة «سميثرز بيرا» رؤى حول سوق الطباعة العالمية، حيث يتوقع أن تصل القيمة الإجمالية لهذه السوق إلى 874 مليار دولار في عام 2024. وبالرغم من المرحلة التحولية التي تمر بها، توفر سوق الطباعة العالمية إمكانات عالية القيمة للعديد من القطاعات العمودية. لافتاً إلى أن أعمال المعرض تنطلق باكراً هذا العام، وهو يشكل مقياساً مثالياً لنشاط القطاع خلال العام المقبل.

كما يواكب متطلبات عملاء قطاع اللوحات الإعلانية والطباعة كبيرة الحجم وغيرهم من أصحاب المصلحة المعنيين عبر جمع أفضل العلامات التجارية العالمية والمحلية تحت سقف واحد. ونحن على ثقة تامة بأن المعرض سيحقق نجاحاً باهراً باستقطابه آلاف الزوار الراغبين في التعرف على أحدث التقنيات في مجالات الطباعة كبيرة الحجم، وإعلانات قطاع البيع بالتجزئة، واللوحات الرقمية العاملة بتقنية LED، وغيرها من التقنيات الأخرى ذات الصلة».