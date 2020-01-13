«دبي الإسلامي» و«الإمارات الوطني» الأكــبر وزنــاً فـــي مؤشر دبـي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصدر بنكا «دبي الإسلامي»، و«الإمارات دبي الوطني» أوزان الشركات المدرجة في سوق دبي المالي بنسبة 20% لكل منهما، كما في يناير 2020.

وحافظ بذلك البنكان على مرتبتيهما بعد ارتفاع وزنيهما في المؤشر من 18.81% و18.72% على التوالي في يناير 2019 إلى 20%.

واحتل المركز الثالث في الأوزان «إعمار العقارية» بنسبة 18.17%، ورابعاً «إعمار مولز» بنسبة 5.06%.

جاء ذلك وفقاً لتحديث أوزان الشركات المتضمنة في المؤشر العام للسوق بحسب مراجعة العام المالي 2020.

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