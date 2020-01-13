«أدنوك» تستأجر مساحات مكتبية جديدة في مربعة سوق أبوظبي العالمي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أبرمت وحدة العقارات والبنية التحتية في شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) اتفاقية إيجار طويل الأمد ل 8,194 متراً مربعاً في برج السراب، وهو واحد من أربعة أبراج في مربعة سوق أبوظبي العالمي بجزيرة المارية. وقد تم حتى الآن استئجار 70% من إجمالي المساحة المتاحة للتأجير في المربعة والتي تبلغ 182 ألف متر مربع.

وتضم قائمة المستأجرين أكثر من 120 من أبرز الشركات العالمية والإقليمية ومن بينها ستي بانك، وسيمنز، ويونيكريدت» وبي إن بي باريباس، وديلويت، وبرايس ووترهاوس-كووبرز، وجنرال إلكتريك، واكسينشر، وستيت ستريت، وأبردين ستاندارد، وميركر، وميرابود، ومستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، وانسياد.

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وتأتي هذه الخطوة من جانب أدنوك عقب إنشائها ذراعين تجاريتين جديدتين هما أدنوك للتجارة العالمية وأدنوك التجارية، واللتين تم تأسيسهما في مربعة سوق أبوظبي العالمي. وكانت المربعة قد أصبحت في عام 2019 مقراً لمنصة Hub71، منصة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي التي تجمع تحت سقف واحد شركات التكنولوجيا الناشئة والمستثمرين والشركات العالمية.

وقد حقق نشاط تأجير المساحات المكتبية في مربعة سوق أبوظبي العالمي أداءً تجاوز مؤشرات السوق خلال العام 2019 حيث وقعت وحدة العقارات والبنية التحتية في مبادلة عقود تأجير لمساحات مكتبية بلغ مجموعها 30 ألف متر مربع في ظل سوق منخفض الأداء، الأمر الذي يؤكد مدى الجاذبية التي تتمتع بها المربعة لدى الراغبين في استئجار مساحات في المناطق الحرة والاستفادة من مزاياها الفريدة.

واستجابة للطلب العالي على المكاتب الصغيرة، ستقوم الوحدة بطرح المرحلة الثانية من هذه المكاتب الصغيرة خلال الربع الثاني من العام الجاري 2020 وقد شرعت بالفعل في إبرام عقود إيجار مبدئية مع عدد من الشركات الراغبة.

وقال علي عيد المهيري، المدير التنفيذي لوحدة العقارات والبنية التحتية في مبادلة: لقد أصبحت مربعة سوق أبوظبي العالمي، بفضل موقعها الاستراتيجي في قلب أبوظبي، الوجهة المفضلة للشركات العالمية والإقليمية، والمكان الذي يربط العاصمة بالعالم.