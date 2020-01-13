مجموعة 42 تستحوذ على شركةبيانات لتقديم حلول بالذكاء الاصطناعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة 42 العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، أنها استحوذت على شركة بيانات لخدمات رسم الخرائط والمساحة أحد مزودي منتجات وخدمات البيانات الجغرافية والمكانية الشاملة والمصممة حسب الحاجة.

وتهدف مجموعة 42 من خلال استحواذها على شركة بيانات إلى إتمام مجموعة الحلول المستندة إلى الأقمار الصناعية التي تقدمها ودعم خبراتها الحصرية في مجال تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم منتجات متميزة لعملائها.

وقال بينج تشياو، الرئيس التنفيذي لمجموعة 42: «مع انضمام شركة بيانات إلى مجموعة شركاتنا نتطلع إلى الاستفادة بشكل كبير من خبراتهم في المجال الجغرافي والمكاني نحو توسيع وتحسين المنتجات والخدمات التي نقدمها». وأضاف أن هذا الاستحواذ يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها مجموعة 42 في تقديم حلول متطورة باستخدام الذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة، الأمر الذي يتيح لنا الوصول إلى التكنولوجيا والخبرات والبيانات الجغرافية والمكانية العالية الجودة التي ستوظف في تعزيز الخوارزميات التي نستخدمها.

ومن جانبه قال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لشركة بيانات، إن استحواذ مجموعة 42 على شركتنا يفتح الباب أمام عصر جديد لشركة بيانات، مشيراً إلى أن استحواذ مجموعة 42 سيسهم في تعزيز رؤيتنا بالاستفادة من قدرات الحوسبة الهائلة التي تمتلكها المجموعة وسمعتها القوية في ريادة الأفكار المتعلقة بأبحاث الذكاء الاصطناعي وتطوير حلول متخصصة ذات مستوى عالمي. (وام)