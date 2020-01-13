«غرفة أبوظبي» تطلع وفداً صينياً على أهم الفرص الاستثمارية المتاحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

عقدت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في مقر مبنى الغرفة صباح أمس الأحد، اجتماع عمل مع وفد من مجموعة «بينجمي شينما» الصينية، المتخصصة بقطاعات الطاقة والصناعة، والتي تعد إحدى أهم المجموعات التجارية الواعدة والحيوية في الصين، حيث زار الوفد «غرفة أبوظبي» للتعرف الى خدماتها، وطرح اهتمامه بالحصول على استشاراتها المتعلقة بكيفية الدخول إلى سوق الأعمال في إمارة أبوظبي، واستكشاف أهم الفرص الاستثمارية المتاحة وعلى إمكانية عقد شراكات تجارية تعود بالنفع والفائدة على الجانبين.

ورحب محمد هلال المهيري مدير عام «غرفة أبوظبي» بالوفد الصيني وذلك بحضور عبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام الغرفة وعدد من ممثلي كل من مكتب أبوظبي للاستثمار، وشركة موانئ أبوظبي.

وأكد المهيري على دور العلاقات الاقتصادية المتينة، التي تجمع بين بيئة الأعمال في الإمارات والصين، وأهمية السعي إلى تطويرها في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لما فيه مصلحة البلدين وبما يوازي الإمكانات الكبيرة المتوفرة لديهما، مشيراً إلى ما يحققه الاقتصاد الصيني من نمو متصاعد داخل الأسواق الإماراتية، ومدى الأهمية التي أصبحت الصين تتمتع بها على صعيد الاقتصاد العالمي، وهو ما يواكبه على نفس الوتيرة النمو الاقتصادي المتنامي لدولة الإمارات بشكل عام، وإمارة أبوظبي بشكل خاص، التي باتت من أفضل البيئات الاقتصادية جذباً للأعمال.

ودعا مدير عام «غرفة أبوظبي» مجموعة الشركات الصينية الزائرة للاستفادة من الفرص والتسهيلات لإقامة المشروعات الصناعية المختلفة بالمشاركة مع رجال الأعمال والمستثمرين والشركات في إمارة أبوظبي، بما يسهم في الارتقاء والتوسع التجاري في علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين .

وتعرَّف الوفد الصيني الى العديد من فرص الأعمال المتاحة والواعدة في إمارة أبوظبي من خلال العروض التقديمية التي تم عرضها خلال الاجتماع من جانب مكتب أبوظبي للاستثمار، وموانئ أبوظبي، وأشاد الوفد الصيني بكم وحجم الفرص التجارية المتوفرة .