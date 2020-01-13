14 مليار دولار استثمارات «مصدر» في الطاقة المتجددة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، مع وفد المندوبين الدائمين في الأمم المتحدة، على هامش فعاليات الدورة العاشرة من اجتماعات الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.

وقدم الزيودي، خلال اللقاء، شرحاً مفصلاً لأعضاء الوفد حول جهود الدولة ونموذجها في العمل من أجل المناخ محلياً وعالمياً، متناولاً اعتماد الدولة لتحقيق الاستدامة في كافة القطاعات كهدف استراتيجي لرؤية الإمارات 2021، والبرنامج الوطني للتكيف، والدراسات التقييمية لتداعيات تغير المناخ على القطاعات الحيوية التي أجرتها وزارة التغير المناخي والبيئة.

وقال: إنه بحلول 2030 ستدخل 6500 ميجاوات جديدة للخدمة، ما يرفع القدرة الإجمالية للطاقة المتجددة في دولة الإمارات على 8.4 جيجاوات تقريباً، وسيتم العمل على زيادة ورفع هذه القدرة وفقاً لاستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والتي تستهدف الوصول بحصة الطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة المحلي إلى 50% بحلول 2050، وفقاً لاستراتيجية الإمارات للطاقة 2050.

وأشار إلى الدور العالمي لدولة الإمارات في نشر حلول الطاقة المتجددة عبر اعتمادها مليار دولار منذ 2013 للمساعدات التنموية الخاصة بهذا المجال، والتي عبرها تم تنفيذ العديد من المشاريع ومنها ما موله صندوق أبوظبي للتنمية في دول المحيط الهادي والبحر الكاريبي.

والدور الذي يلعبه القطاع الخاص، وبالأخص شركة مصدر، حيث بلغت استثماراتها حول العالم 14 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة.