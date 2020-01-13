ملتقى الاستثمار السنوي ينظم مسابقة الشركات الناشئة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

تنظم على هامش فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي 2020، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة من 24 إلى 26 مارس المقبل (مسابقة الشركات الناشئة)، بمشاركة ما يزيد على 250 شركة ناشئة حول العالم من 72 دولة.

وتعد المسابقة فرصة مهمة أمام الشركات الناشئة المتنافسة لعرض أعمالها أمام لجنة من الخبراء في مجال إدارة وريادة الأعمال والتكنولوجيا، والتواصل مع مستثمرين ورجال أعمال إقليميين وعالميين خلال الملتقى، فضلاً عن حصول الفائزين على جوائز نقدية وإرشادات ونصائح تساعدهم على زيادة إمكاناتهم في الحصول على تمويل لأعمالهم.

وانطلقت الحملات الترويجية للمسابقة في عدد من الدول، حيث تم الانتهاء من المنافسات في جمهورية التشيك والأرجنتين، وستكون المحطة التالية للتنافس تشيلي، كما سيشهد فبراير المقبل باقة كبيرة من المنافسات في دول عدة.

وقال داوود الشيزاوي رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي: «يقدم ملتقى الاستثمار السنوي من خلال ركيزة الشركات الناشئة فرصة للمشاركين لرفع رأسمالهم الاستثماري المبكر، أو الحصول على التمويل الأولي لبدء أعمالهم وتوسيع نطاقها، نظراً للدور المهم الذي تلعبه الشركات الناشئة في تعزيز الصناعات الجديدة، حيث يشكل رواد الأعمال شريحة مهمة بالأسواق نظراً لامتلاكهم مهارات الابتكار والقدرة على مواجهة تحديات العمل، لذا حرصنا من خلال الملتقى على عمل مسابقات تنافسية وبث روح الجد والمثابرة بينهم».

وأشار الشيزاوي إلى أن أرقام الإحصاءات والتقارير الأخيرة تظهر ارتفاعاً غير مسبوق في أعداد الشركات الناشئة التي يتوقع أن تدعم 9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050.