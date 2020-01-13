«ديوا» تستعرض أبرز مشاريعها ومبادراتها المبتكرة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي بصفتها شريك الكفاءة في الدورة ال13 للقمة العالمية لطاقة المستقبل 2020.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تعزز مشاركتنا ورعايتنا السنوية للقمة العالمية لطاقة المستقبل جهودنا لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال حول العالم بهدف توحيد الجهود المبذولة لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، كما تدعم جهودنا لتعزيز سوق الطاقة النظيفة والمتجددة وجعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، بما ينسجم مع استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر وإنتاج 75% من إجمالي طاقة دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، من خلال مشروعات كبرى للطاقة المتجددة، أبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم وقدرة إنتاجية تصل إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030.