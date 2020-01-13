28.6 مليار درهم تجارة السيارات في أبوظبي خلال 10 شهور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجحت أبوظبي في ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لتجارة السيارات في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وذلك بعدما حافظ مؤشر تجارة القطاع على نشاطه محققاً نمواً بنسبة 5% خلال الشهور ال 10 الأولى من العام 2019.

وبحسب أحدث الأرقام التي أصدرها مركز أبوظبي للإحصاء ضمن تقريره عن تجارة السلع غير النفطية فقد قفزت تجارة الإمارة من السيارات إلى 28.66 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر الماضيين مقارنة مع 27.3 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2018.

وجاء النمو المتواصل لتجارة أبوظبي من السيارات خلال 2019 رغم حالة التباطؤ التي شهدتها الأنشطة الاقتصادية في المنطقة والعالم خلال الفترة الماضية.

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وساهم النشاط المطرد لتجارة السيارات في أبوظبي والإمارات بشكل عام في زيادة عدد الشركات العاملة في القطاع «شركات وكالات حصرية وشركات تجارة السيارات المستعملة» خلال السنوات الماضية والتي يتجاوز عددها 6 آلاف شركة مع نهاية العام 2019 وذلك وفق تقديرات غير رسمية.

ويتضح من خلال أرقام مركز الإحصاء النمو الكبير في تجارة إعادة تصدير السيارات والتي بلغت قيمتها 14.459 مليار درهم خلال الشهور ال 10 الأولى من العام 2019 بزيادة نسبتها 27% مقارنة مع 11.38 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام 2018.

وعلى صعيد الواردات فقد بلغت قيمتها في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 نحو 13.854 مليار درهم مقارنة مع 15.67 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها.

وارتفعت صادرات الإمارة من السيارات إلى 350 مليون درهم . (وام)