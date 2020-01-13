الإسكان تعلن طرح 2710 وحدات سكنية كاملة التشطيب بدار مصر.. الشروط والتفاصيل

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، فتح باب الحجز لـ2710 وحدات سكنية كاملة التشطيب ضمن محور الإسكان المتوسط بدار مصر، بمساحات تترواح بين (100 متر 2 إلى 150 مترا 2)، بمدن: القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، بدر، السادات، 15 مايو، العبور، وبرج العرب الجديدة، وبنموذج معماري مميز.

وتستعرض "الوطن" شروط الحجز والاشتراطات العامة وأساليب الحجز والسداد وفق ما ورد بكراسة الشروط على النحو التالي:

أولًا: شروط حجز الوحدات

1. أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.2. ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ الحجز وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

3. لم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج والزوجة والأولاد القصر) الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وحالة مخالفة ذلك يحق للهيئة إلغاء الحجز/ التخصيص دون حاجة إلى إنذار أو استصدار حكم قضائي.

4. تعتبر أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها، وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن، والقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط فيما لم يرد به نص فيها.

5. يعتبر الإعلان وكراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملان لأحكامه.

6. الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة، وحال مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي واتخاذ الإجراءات المترتبة على فسخ العقد طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، إذ جرى تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط.

7. يقر المتقدم للحجز بأنّه اطلع على الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات ووافق عليها، وأنّ تقدمه للحجز بعد سداد مقدم الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

8. يعتبر التقدم على أي من الوحدات السكنية الواردة بتلك الكراسة قرينة قاطعة بالقبول لكافة ما ورد بالكراسة، كما يعتبر التقدم قرينة قاطعة بالقيام بالمعاينة والعلم التام بالمواقع محل الطرح.

9. ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط تخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتماعت العمرانية الجديدة وكافة القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة والأجهزة وكذا كل القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض الراسي عليه الوحدة حاليًا أو مستقبلًا.

ثانيًا: أسعار الوحدات

- أسعار الوحدات بكل مدينة محددة للمتر المربع ببيان الوحدات المرفق بكراسة الشروط.

- وديعة الصيانة المقررة بواقع 5%، من قيمة الوحدة والموضحة بالشروط العقارية بالكراسة يتم سدادها عند التعاقد.

- يتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقًا للقواعد، وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية (عداد غاز - عداد كهرباء - عداد مياه) متى انتهت الهيئة من توصيلها للوحدة.

ثانيًا: أسلوب السداد

سداد مقدم حجز وقدره 50 ألف جنيه، إضافة إلى 500 جنيه مصروفات تسجيل -دفعة واحدة وغير مجزأ- عند الدفع بإحدى الطرق الآتية:

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- سويفت (سويفت كود HDBKEGCAXXX) بنك التعمير والإسكان فرع الدقي.

- التحويل من حساب العميل في كل البنوك داخل مصر عن طريق (ACH).

- التحويل من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك.

على أن يتضمن التحويل البيانات الآتية:

- اسم المتقدم للحجز رباعيا.

- رقم بطاقة الرقم القومي السارية.

نظام سداد قيمة الوحدة

1- حال حجز الوحدة يستكمل سداد جدية الحجز إلى 10% من إجمالي ثمن الوحدة المخصصة للفائز، إضافة إلى (1% من ثمن الوحدة مصاريف إدارية + 0.5% من ثمن الوحدة لحساب مجلس الأمناء)، وذلك خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز، في الفترة من 18 فبراير وحتى 17 مارس 2020، وبذات أسلوب سداد مقدم الحجز (ACH/ سويفت / تحويل داخلي ببنك التعمير والإسكان فرع الدقي، من أي فرع من فروع بنك التعمير والإسكان في حالة وجود حساب للعميل بالبنك).

وحال السداد لباقي قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ انتهاء الحجز يتم خصم 8% من القيمة الإجمالية للوحدة، شريطة الالتزام باستكمال قيمة جدية الحجز الـ10%، إضافة إلى (1% مصاريف إدارية +0.5% لحساب مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني للمشروع.

2- سداد دفعات ربع سنوية بقيمة 10 آلاف جنيه لحين استلام الوحدة في حالة عدم جاهزية الوحدة للتسليم الفوري (على أن يتم سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني للمشروع).

3- سداد 15% من قيمة الوحدة عند الاستلام.

4- باقي ثمن الوحدة يتم سداده بإحدى الطرق الآتية:

- يتم سداد باقي قيمة الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات دون فوائد على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من الموعد المحدد لإخطار العميل بالاستلام.

- ويمكن سداد باقي القيمة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 سنوات أو 7 سنوات محملة بالفائدة على الرصيد المدين فيما يزيد عن الثلاث سنوات تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح إضافة إلى 2% + 0.5% مصاريف تحصيل، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام.

- حال التأخير عن سداد أي دفعة /قسط عن ميعاد الاستحقاق يتم احتساب غرامة تأخير تعادل فائدة البنك المركزي السارية وقت السداد، إضافة إلى 2% + 0.5% مصاريف إدارية من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد مع تحميل المخصص له الوحدة كافة المصاريف القضائية والمصرفية الناتجة عن التأخير.