الاقتصاد

لجنة النظر بمخالفات شركات ومكاتب الاستقدام تصدر 64 قرارا

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لجنة النظر بمخالفات شركات ومكاتب الاستقدام تصدر 64 قرارا
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

بلغ عدد القرارات الصادرة من لجنة النظر في مخالفات شركات ومكاتب الاستقدام للعام الماضي 64 قرارا، بحسب إحصائية شاملة لأعمال اللجنة والصادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وأوضحت الإحصائية أن القرارات الصادرة توزعت إلى 11 قرارا تخص شركات الاستقدام، بينما بلغت القرارات الخاصة بمكاتب الاستقدام 53 قرارا.

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وأشارت إلى أن المخالفات تشمل سحب التراخيص، عدم التجديد، إيقاف الخدمات، إلغاء التراخيص بناء على الطلب، السحب من الضمان البنكي، الاحتفاظ بالضمان البنكي.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، أن الوزارة تحرص على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين، واستقرار سوق الاستقدام وخلوه من المخالفات، وتراضي الأطراف المتعاقدة، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للعملاء، بالتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة لخدمة المستفيدين على نحو أفضل.

قرارات لجنة النظر في المخالفات خلال 2019

  • 64 قرارا
  • 11 قرارا تخص شركات الاستقدام
  • 53 قرارا تخص مكاتب الاستقدام

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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