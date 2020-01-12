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لجنة النظر بمخالفات شركات ومكاتب الاستقدام تصدر 64 قرارا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

بلغ عدد القرارات الصادرة من لجنة النظر في مخالفات شركات ومكاتب الاستقدام للعام الماضي 64 قرارا، بحسب إحصائية شاملة لأعمال اللجنة والصادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وأوضحت الإحصائية أن القرارات الصادرة توزعت إلى 11 قرارا تخص شركات الاستقدام، بينما بلغت القرارات الخاصة بمكاتب الاستقدام 53 قرارا.

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وأشارت إلى أن المخالفات تشمل سحب التراخيص، عدم التجديد، إيقاف الخدمات، إلغاء التراخيص بناء على الطلب، السحب من الضمان البنكي، الاحتفاظ بالضمان البنكي.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أباالخيل، أن الوزارة تحرص على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين، واستقرار سوق الاستقدام وخلوه من المخالفات، وتراضي الأطراف المتعاقدة، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للعملاء، بالتكامل مع الجهات الحكومية والخاصة لخدمة المستفيدين على نحو أفضل.

قرارات لجنة النظر في المخالفات خلال 2019