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طرح أرامكو يتجاوز 110 مليارات بعد تخصيص 450 مليون سهم إضافي للمستثمرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

ارتفعت قيمة طرح شركة أرامكو السعودية إلى 110.4 مليارات ريال، بما يعادل 29.4 مليار دولار، مع تخصيص الشركة 450 مليون سهم إضافي للمستثمرين، بعد انتهاء مدة الاستقرار السعري، وعدم تنفيذ «جولدمان ساكس السعودية» أي عمليات استقرار سعري.

وقالت الشركة ، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية «تداول» أمس، إن مدير الاستقرار السعري (شركة جولدمان ساكس السعودية) قدم إخطارا للمملكة والشركة بخصوص ممارسته لخيار شراء الأسهم الممنوح من قبل المملكة فيما يخص 450 مليون سهم عادي من أسهم المصدر «أسهم خيار الشراء» بسعر الطرح والبالغ 32 ريالا لكل سهم خيار شراء «خيار الشراء».

وأضافت الشركة أنه نظرا لعدم قيام مدير الاستقرار السعري بتنفيذ عمليات استقرار سعري خلال مدة الاستقرار السعري، سيصبح الحجم الإجمالي للطرح بعد ممارسة خيار الشراء 3.45 مليارات سهم عادي، والتي تمثل قيمة طرح إجمالية تبلغ 110.4 مليارات ريال.

وأوضحت أنه لتجنب الشك، فإن الأسهم البالغ عددها 450 مليون سهم والخاضعة لخيار الشراء قد تم تخصصيها للمستثمرين خلال عملية بناء سجل الأوامر، وبالتالي فلن يتم طرح أي أسهم إضافية في السوق، ولن يمتلك مدير الاستقرار السعري أي أسهم في الشركة كنتيجة لممارسة خيار الشراء.

وجمعت أرامكو في البداية 25.6 مليار دولار في الطرح العام الأولي خلال ديسمبر الماضي ببيع 3 مليارات سهم بسعر 32 ريالا (8.53 دولارات) للسهم، لكنها أشارت إلى أنها ربما تبيع أسهما إضافية من خلال خيار بيع أسهم إضافية. وتم إدراج وبدء تداول أسهم «أرامكو السعودية» يوم 11 ديسمبر الماضي.

ومنحت الحكومة السعودية مدير الاستقرار السعري «جولدمان ساكس العربية السعودية» خيار شراء من أجل السماح له بتنفيذ العمليات المتعلقة بالاستقرار السعري، والذي يستطيع بموجبه شراء 450 مليون سهم إضافي بحد أقصى من المساهم البائع، والتي تمثل 15% من إجمالي حجم الطرح بسعر الطرح النهائي. وكانت فترة الاستقرار السعري لسهم شركة أرامكو السعودية بين 11 ديسمبر 2019 و 9 يناير 2020 .

11 ديسمبر 2019

إدراج وبدء تداول أسهم أرامكو

24 ديسمبر 2019

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الإعلان الثاني لعدم تنفيذ أي عمليات استقرار سعري

7 يناير 2020

الإعلان الرابع لعدم تنفيذ أي عمليات استقرار سعري

12 يناير 2020

تخصيص 450 مليون سهم إضافي للمستثمرين

17 ديسمبر 2019

الإعلان الأول لعدم تنفيذ أي عمليات استقرار سعري

31 ديسمبر 2019

الإعلان الثالث لعدم تنفيذ أي عمليات استقرار سعري

9 يناير 2020

انتهاء فترة السماح بتنفيذ عمليات الاستقرار السعري دون تنفيذ عمليات استقرار

قيمة طرح أرامكو قبل تخصيص الأسهم الإضافية

قيمة طرح أرامكو بعد تخصيص الأسهم الإضافية

قيمة الزيادة في الطرح 14.4 مليار ريال

عدد أسهم الطرح الأساسي 3 مليارات سهم

3 مليارات سهم عدد الأسهم الإضافية 450 مليون سهم

عدد الأسهم الإجمالي 3.45 مليارات سهم

قيمة الطرح والسهم الإضافي 32 ريالا

96 مليار ريال (25.6 مليار دولار)110.4 مليارات ريال (29.4 مليار دولار)نسبة الزيادة 15%